Standout athletes from across Sonoma, Lake and Mendocino counties were nominated for the Press Democrat's 2018 All-Empire Athlete of the Year awards. Four winners were honored Wednesday night in Santa Rosa.

Here were the nominees by section:

NCL I

CLEAR LAKE

Valerie Hutton

Alex Adams

CLOVERDALE

Tehya Bird

Christian Chavez

FORT BRAGG

Skyler Saunders

Ian Sutton

KELSEYVILLE

Yareli Lozano

Trey Conrad

LOWER LAKE

Lily Wetmore

Hokulani Wickard

MIDDLETOWN

Alyssa Ferguson

Colton Hall

NCL II

CREDO

Kyle Conway

RINCON VALLEY CHRISTIAN

Anika Ahlstrom

Garrett Graff

ROSELAND UNIVERSITY PREP

Gilbert Jimenez

SONOMA ACADEMY

Tristen Sherley

Kheva Mann

ST. VINCENT

Lauren Vollert

Giovanni Antonini

TECHNOLOGY

Iris Berto

Max Orloff

TOMALES

Lauren Nunes

Carson Skavdal

UPPER LAKE

Christina Wilson

Andrew Bracket

NCL III

ANDERSON VALLEY

Hailee Peterson

Alejandro Soto

LAYTONVILLE

Bronwyn Gilfillan

Nathen Luna

MENDOCINO

Aimee Gordon

Cole Duncan

POINT ARENA

Estelle Burkhardt

Mathew Eidenberger

POTTER VALLEY

Emily Lawson

Miguel Martinez

SMALL SCHOOL BRIDGE LEAGUE

ARCHBISHOP HANNA

Brandon Lupinek

SUMMERFIELD WALDORF

Isabelle Dean

Pascal Serkissian

NORTH BAY LEAGUE

CARDINAL NEWMAN

Tal Webb

Beau Barrington

CASA GRANDE

Mia Cain

A.J. Miller

MARIA CARRILLO

Sydnie Rivas

John Nieman

MONTGOMERY

Grace Radeski

Carson Wyatt

RANCHO COTATE

Hollie Espinoza

Josh Wong

SANTA ROSA

Kirsten Carter

Blake Thomas

UKIAH

Kenzie Bray

Nathan Tyrrell

WINDSOR

Stephanie Diaz

Patrick Tappin

SONOMA COUNTY LEAGUE

ANALY

Alexis Dibene

Bennett Simpson

EL MOLINO

Carly Hittenmiller

Ryan Pamatmat

ELSIE ALLEN

Dolores Sosa

Alan Aguirre

HEALDSBURG

Gabrielle Peterson

Jacob Numainville

PETALUMA

Nichole Costa

Isaiah Blomgren

PINER

Hana Suppus

Jonny Vargas

SONOMA VALLEY

Layla Schoeningh

Dominic Tommasi