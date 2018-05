Standout scholar-athletes from across Sonoma, Lake and Mendocino counties were nominated for the Press Democrat's 2018 All-Empire Scholar-Athlete of the Year awards. Four winners were honored Wednesday night in Santa Rosa.

Here were the nominees by section:

NCL I

CLEAR LAKE

Camille Donald

Isaac Lewis

CLOVERDALE

Jaedyn Jenkins

Marcos Hilario Jimenez

FORT BRAGG

Haley Hutchinson

Judah Millen

KELSEYVILLE

Yareli Lozano

Jon Vanderwall

LOWER LAKE

Lily Wetmore

Hokulani Wickard

MIDDLETOWN

Amy Herrmann

Amida Verhey

NCL II

CREDO

Kyle Conway

RINCON VALLEY CHRISTIAN

Anika Ahlstrom

Garrett Graff

ST. VINCENT

Grace Hosbein

Conrad Smith

SONOMA ACADEMY

Madison Glenn

Anish Bedi

TECHNOLOGY

Faith Fredlund

Calvin Jenkins

TOMALES

Lauren Nunes

Ivan Padilla Franco

UPPER LAKE

Anisha Kalan

Nick Warner

NCL III

ANDERSON VALLEY

Cozette Ellis

James Carlin

LAYTONVILLE

Hailey Finnegan

Justin Jepson

MENDOCINO

Aimee Gordon

POINT ARENA

Estelle Burkhardt

Matthew Eidenberger

POTTER VALLEY

Katie Penry

Bryan Holland

SMALL SCHOOL BRIDGE LEAGUE

ARCHBISHOP HANNA

Zayin Volkmuth

SUMMERFIELD WALDORF

Christopher Lockwood

NORTH BAY LEAGUE

CARDINAL NEWMAN

Kasey Braun

Gary Munsell

CASA GRANDE

Meheak Singh

Sam Fuller

MARIA CARRILLO

Candace Hillegas

Edward Deng

MONTGOMERY

Jasmine Becker

Riley O’Neil

RANCHO COTATE

Taylor Singh

Logan Reese

SANTA ROSA

Emily Staten

Sam Joslyn

UKIAH

Megan Dolan

Dean Xerogeanes

WINDSOR

Gillian Day

Justin Smith

SONOMA COUNTY LEAGUE

ANALY

Allyson Carter

Isaac Trevino

EL MOLINO

Sara Flores

Jack Fricker

HEALDSBURG

Natasha Marsden

PETALUMA

Juliana Roper

Hayden Dennis

PINER

Samantha Stolte

Sonny Vang

SONOMY VALLEY

Amy Stanfield

Dominic Tommasi