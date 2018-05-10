Standout scholar-athletes from across Sonoma, Lake and Mendocino counties were nominated for the Press Democrat's 2018 All-Empire Scholar-Athlete of the Year awards. Four winners were honored Wednesday night in Santa Rosa.
Here were the nominees by section:
NCL I
CLEAR LAKE
Camille Donald
Isaac Lewis
CLOVERDALE
Jaedyn Jenkins
Marcos Hilario Jimenez
FORT BRAGG
Haley Hutchinson
Judah Millen
KELSEYVILLE
Yareli Lozano
Jon Vanderwall
LOWER LAKE
Lily Wetmore
Hokulani Wickard
MIDDLETOWN
Amy Herrmann
Amida Verhey
NCL II
CREDO
Kyle Conway
RINCON VALLEY CHRISTIAN
Anika Ahlstrom
Garrett Graff
ST. VINCENT
Grace Hosbein
Conrad Smith
SONOMA ACADEMY
Madison Glenn
Anish Bedi
TECHNOLOGY
Faith Fredlund
Calvin Jenkins
TOMALES
Lauren Nunes
Ivan Padilla Franco
UPPER LAKE
Anisha Kalan
Nick Warner
NCL III
ANDERSON VALLEY
Cozette Ellis
James Carlin
LAYTONVILLE
Hailey Finnegan
Justin Jepson
MENDOCINO
Aimee Gordon
POINT ARENA
Estelle Burkhardt
Matthew Eidenberger
POTTER VALLEY
Katie Penry
Bryan Holland
SMALL SCHOOL BRIDGE LEAGUE
ARCHBISHOP HANNA
Zayin Volkmuth
SUMMERFIELD WALDORF
Christopher Lockwood
NORTH BAY LEAGUE
CARDINAL NEWMAN
Kasey Braun
Gary Munsell
CASA GRANDE
Meheak Singh
Sam Fuller
MARIA CARRILLO
Candace Hillegas
Edward Deng
MONTGOMERY
Jasmine Becker
Riley O’Neil
RANCHO COTATE
Taylor Singh
Logan Reese
SANTA ROSA
Emily Staten
Sam Joslyn
UKIAH
Megan Dolan
Dean Xerogeanes
WINDSOR
Gillian Day
Justin Smith
SONOMA COUNTY LEAGUE
ANALY
Allyson Carter
Isaac Trevino
EL MOLINO
Sara Flores
Jack Fricker
HEALDSBURG
Natasha Marsden
PETALUMA
Juliana Roper
Hayden Dennis
PINER
Samantha Stolte
Sonny Vang
SONOMY VALLEY
Amy Stanfield
Dominic Tommasi