Prep soccer: Top seniors facing off for final time at Kiwanis All-Star Game

The top seniors from high schools around the area will face off in one final high school match Friday at the Santa Rosa Kiwanis All-Star Soccer Game.

The doubleheader at Maria Carrillo High School is scheduled to start with the girls game at 6 p.m. with the boys game to follow at 8 p.m.

Here are the full rosters and the coaches for each team.

Boys

South

Noel Angel, American Canyon

Elliott Meechan, Analy

Alex Rodriquez, Analy

Toby Bush, Analy

Hugo Rodriquez, Casa Grande

Santiago Roman Rivas, Casa Grande

Izaac Castillo, Montgomery

David Pandey, Montgomery

Angel Olivera Vega, Napa

Ricardo Silva, Roseland University Prep

Esteban Paniagua, Roseland University Prep

Dominic Contreras, Sonoma Valley

Miguel Jimenez, Sonoma Valley

Victor Palacio, Sonoma Valley

Junior Trejo, American Canyon

Taylor Dalsing, Montgomery

Walter Gilbraith, Analy

Raj Shergill, American Canyon

Coaches: Peter Meechan, Ryan Meechan, Grant DuBois, Analy

North

Aiden Flanagan, Maria Carrillo

Landon Ruggles, Maria Carrillo

Omar Lopez, Maria Carrillo

Carson Sterling, Windsor

Juan Diego Yauli, Windsor

Jordan Cunningham, Cardinal Newman

Jaime Ortiz, Healdsburg

Ricardo Gomez, Healdsburg

Juan Pablo Patino, Healdsburg

Edgar Palomino Rivera, Elsie Allen

Hector Muñoz, Cloverdale

Christian Orozco, Cloverdale

Alvaro Nieves, Ukiah

Hugo Zarate, Ukiah

Aurelio Alvarez, Ukiah

Alex Higadera, Ukiah

Joshua Rodriguez, Santa Rosa

Gabriel Gonzalez, Piner

Coach: Shane Huff, Ukiah

Girls

South

Gaby Gotshall, Casa Grande

Abby Harvey, Casa Grande

Katie Curran, Casa Grande

Lauren Reposa, Casa Grande

Kehlen Eubanks, Montgomery

Kaiya Gagaring, Montgomery

Sofia Reiswig, Vintage

Leila Newberry, Vintage

Payten Mills, Vintage

Ellieana Vasquez, Vintage

Gabriela Ryan, Justin Siena

Julia Bilal, Sonoma Academy

Sunny Schultz, Petaluma

Kenly Eskes, Petaluma

Gianna Richardson, Petaluma

Devyn O'Donnell, Napa

Alexis Gerien, Vintage

Coach: Vinnie Cortezzo, Casa Grande

North

Brynn Korpela, Maria Carrillo

Eilidh Takekawa, Maria Carrillo

Aaliyah Calderon, Cloverdale

Olivia Damian, Ukiah

Andrea Caballero, Piner

Naoli Ruiz, Piner

Audrey Moberly, Windsor

Ixchel Trejo, Windsor

Brooklyn Martens, Windsor

Abella Hunter, Cardinal Newman

Alex Barnes, Cardinal Newman

Coach: Claire Howard, Maria Carrillo

