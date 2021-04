Orchard Station Winery 2020 Sauvignon Blanc, Russian River Valley, 96 points

Reynoso Family Vineyards 2020 Sauvignon Blanc, Alexander Valley, 96 points

Engine House Wines 2020 Sauvignon Blanc, Lake County, 94 points

Ferrari-Carano Vineyards and Winery 2020 Fumé Blanc, Sonoma County, 94 points

Laurel Glen Vineyard 2020 Blanc Slate Sauvignon Blanc, Russian River Valley, 94 points

Dry Creek Vineyard 2019 The Mariness, Dry Creek Valley, 93 points

Hart’s Desire Wines 2020 Staley Vineyard Sauvignon Blanc, Dry Creek Valley, 93 points

Balletto Vineyards 2020 Estate Sauvignon Blanc, Russian River Valley, 92 points

Halleck Vineyard 2019 Little Sister Sauvignon Blanc, Russian River Valley, 92 points

Merriam Vineyards 2020 Danielle Sauvignon Blanc, Russian River Valley, 92 points

Taft Street Winery 2020 Sauvignon Blanc, Russian River Valley, 92 points

Yokayo 2019 Sauvignon Blanc, Mendocino County, 92 points

Truett Hurst 2019 Bluebird Sauvignon Blanc, Russian River Valley, 91 points

Dry Creek Vineyard 2019 Fumé Blanc, Sonoma County, 90 points

OTHER WHITE VARIETALS

Halleck Vineyard 2019 Calandrelli Vineyard Gewurztraminer, Russian River Valley, 98 points

Bee Hunter Wine 2017 Semillon, Yorkville Highlands, 94 points

Navarro Vineyards 2020 Pinot Blanc, Mendocino, 94 points

Gratus Vineyards 2019 Grenache Blanc, Napa Valley, 93 points

Portalupi Wine 2020 Mahoney Vineyard Vermentino, Carneros, 93 points

Husch Vineyards 2020 Gewurztraminer, Anderson Valley, 92 points

J. Rickards Winery 2020 Salem Ranch Viognier, Dry Creek Valley, 91 points

LATE HARVEST VARIETALS

Navarro Vineyards 2019 Cluster Select Late Harvest Riesling, Anderson Valley, 98 points

Sonoma-Cutrer Vineyards 2018 Late Harvest Chardonnay, Russian River Valley, 97 points

OTHER WHITE BLENDS

Peterson Winery 2019 Bradford Mountain Vineyard 3V White Blend, Dry Creek Valley, 95 points

Gratus Vineyards 2019 White Blend, Napa Valley, 91 points

ROSÉ

Grey Stack Cellars 2020 Four Brothers Rosé, Bennett Valley, 98 points

Mathis Wine 2020 Rosé de Grenache, Sonoma Valley, 97 points

Sonoma-Cutrer Vineyards 2020 Rosé of Pinot Noir, Russian River Valley, 97 points

Flying By The Seat Of Our Pants 2020 Rosé of Grenache, Fountaingrove District, 96 points

Brassfield Estate Winery 2020 Serenity Rosé of Pinot Noir, High Valley, 93 points

Campovida 2020 Dark Horse Ranch Rosé de Grenache, Mendocino County, 93 points

J. Rickards Winery 2020 Ava Rae Rosé, Alexander Valley, 93 points

Navarro Vineyards 2020 Rosé, Mendocino, 93 points

Navarro Vineyards 2020 Rosé of Pinot Noir, Anderson Valley, 93 points

Buck Shack 2020 Rosé, Lake County, 92 points

Drive Wines 2020 Rosé of Pinot Noir, Carneros, 92 points

Benziger Family Winery 2020 de Coelo Pinot Noir Rosé, Sonoma Coast, 91 points

Papapietro Perry Winery 2020 Rosé of Pinot Noir, Russian River Valley, 91 points

Pech Merle Winery 2020 Ivy Rosé de Zinfandel, Mendocino County, 91 points

Longboard Vineyards 2020 Watergirl Rosé, North Coast, 90 points

Three Sticks 2020 Casteñada Rosé, Sonoma Coast, 90 points

SPARKLING ROSÉ

Domaine Carneros 2017 Brut Rosé, Carneros, 98 points

Davis Family Vineyards 2017 Dutton Ranch Rosé de Noir, Russian River Valley, 94 points

Pezzi King Winery NV Chris Taylor Sparkling Brut Rosé, Dry Creek Valley, 93 points

Sonoma Collection 2020 Sparkling Rosé, Los Carneros, 93 points

SPARKLING WHITE

Sonoma-Cutrer Vineyards 2014 Late Disgorge Methode Traditionelle Grand Cuvée, Russian River Valley, 99 points

VML 2014 White Label Sparkling, Russian River Valley, 99 points

Breathless Wines NV Blanc de Noirs, Sonoma County, 96 points

Boatique Winery NV Bubbles, Sonoma County, 95 points

Breathless Wines 2016 McMinn Vineyard Blanc de Blancs, Russian River Valley, 95 points

Trione Vineyards & Winery 2016 Sparkling Wine Brut, Russian River Valley, 94 points

J Vineyards & Winery NV Cuvée 20, Russian River Valley, 93 points

Domaine Chandon California NV By the Bay P15, Los Carneros, 92 points

CIDER

Gowan's Heirloom Cider NV Heirloom Apple Cider, Anderson Valley, 95 points

FLAVORED WHITE WINES

Mimosa Royale NV Berry, Sonoma County, 96 points

Mimosa Royale NV Mango, Sonoma County, 94 points

Mimosa Royale NV Apple, Sonoma County, 92 points

MEAD

McGee's Mead Company NV Honey de los Muertos, St. Helena, 94 points