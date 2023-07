Major League Baseball box score for Tuesday’s All-Star Game

NL AB R H BI BB SO Avg. Acuña Jr. rf 2 0 0 0 0 1 .331 a-Soto ph-rf 3 0 1 0 0 0 .265 Freeman 1b 1 0 0 0 1 0 .320 Olson 1b 1 0 0 0 0 1 .254 d-Alonso ph-1b 2 0 0 0 0 2 .211 Betts cf 2 0 0 0 0 1 .276 Castellanos cf 2 1 1 0 1 1 .301 Martinez dh 2 1 2 0 0 0 .255 b-Soler ph-dh 1 0 0 0 0 0 .254 e-E.Díaz ph-dh 2 1 1 2 0 1 .277 Arenado 3b 2 0 0 0 0 0 .283 Riley 3b 2 0 1 0 0 0 .266 Arraez 2b 2 0 2 1 0 0 .383 Albies 2b 2 0 0 0 0 1 .262 Murphy c 2 0 0 0 0 1 .306 Smith c 1 0 0 0 1 0 .279 Carroll lf 2 0 0 0 0 1 .289 Gurriel Jr. lf 2 0 1 0 0 1 .263 Arcia ss 2 0 0 0 0 1 .294 Perdomo ss 1 0 0 0 1 0 .271 Totals 36 3 9 3 4 12

AL AB R H BI BB SO Avg. Semien 2b 2 0 0 0 0 0 .271 Merrifield 2b 2 0 1 0 0 0 .286 Ohtani dh 1 0 0 0 1 1 .302 c-Perez ph-dh 2 1 1 0 0 0 .246 Arozarena lf 2 0 1 0 0 1 .279 Rooker lf 2 0 1 0 0 0 .246 Seager ss 1 0 0 0 0 0 .353 Bichette ss 1 0 0 1 0 0 .317 Franco ss 1 0 0 0 0 0 .278 Y.Díaz 1b 2 1 1 1 0 0 .323 Guerrero Jr. 1b 2 0 0 0 0 1 .274 García rf 2 0 0 0 0 1 .261 Tucker rf 1 0 0 0 1 0 .288 Hays cf 2 0 1 0 0 0 .314 Rodríguez cf 1 0 0 0 1 1 .249 Jung 3b 2 0 0 0 0 0 .280 Ramírez 3b 2 0 1 0 0 1 .289 Heim c 2 0 0 0 0 2 .282 Rutschman c 1 0 0 0 0 0 .273 Totals 31 2 7 2 3 8

NL 000 100 020 3 9 0 AL 010 001 000 2 7 1

a-grounded out for Acuña Jr. in the 5th. b-reached on error for Martinez in the 6th. c-singled for Ohtani in the 6th. d-struck out for Olson in the 7th. e-homered for Soler in the 8th.

E – Guerrero Jr. (5). LOB – NL 10, AL 6. 2B – Martinez (20), Rooker (12), Ramírez (23). HR – E.Díaz (9), off Bautista; Y.Díaz (13), off Keller. RBIs – Arraez (42), E.Díaz 2 (45), Y.Díaz (43), Bichette (52). SB – Arraez (1), Smith (1). CS – Arozarena (7), Arraez (2). SF – Bichette.

Runners left in scoring position – NL 5 (Gurriel Jr., Albies, E.Díaz, Carroll, Alonso); AL 5 (Ramírez, Y.Díaz, Rutschman, Heim, Guerrero Jr.). RISP – NL 2 for 10; AL 0 for 7.

Runners moved up – Bichette, Jung. LIDP – Rooker.

DP – NL 1 (Riley, Alonso, Riley).

NL IP H R ER BB SO NP ERA Gallen 1⅔ 1 0 0 0 1 15 3.04 Keller 1⅔ 1 1 1 0 1 11 3.31 J.Gray 1⅔ 0 0 0 0 1 15 3.41 Cobb 1⅔ 0 0 0 1 1 17 2.91 Steele 1⅔ 1 0 0 0 1 10 2.56 A.Díaz 1⅔ 2 1 1 0 0 12 2.02 Doval, W, 2-3 1⅔ 1 0 0 0 1 16 2.63 Hader, H, 0 1⅔ 1 0 0 0 0 5 1.08 Kimbrel, S, 14-14 1⅔ 0 0 0 2 2 30 3.41

AL IP H R ER BB SO NP ERA Cole 1⅔ 0 0 0 0 0 9 2.85 Eovaldi 1⅔ 2 0 0 0 1 20 2.83 S.Gray, H, 0 1⅔ 0 0 0 1 2 20 2.89 Kirby, BS, 0-0 1⅔ 2 1 1 0 0 14 3.09 Estévez 1⅔ 0 0 0 0 2 12 1.80 Cano 1⅔ 1 0 0 0 2 24 1.48 Romano, H, 1 ⅓ 0 0 0 0 0 5 2.87 Lorenzen, H, 0 1 0 0 1 1 18 4.03 Bautista, L, 4-1, BS, 23-28 1 2 2 2 1 28 1.07 Jansen ⅓ 0 0 0 0 1 3 3.23 López 1⅔ 2 0 0 0 2 16 3.89

Inherited runners-scored – Jansen 1-0. WP – Cobb, Bautista.

Umpires – Home, Todd Tichenor; First, Quinn Wolcott; Second, Tripp Gibson; Third, Stu Scheuwater; Right, Ramon De Jesus; Left, Ryan Blakney.

T – 3:03. A – 47,159 (47,929).