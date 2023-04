Major League Baseball box scores for Friday, April 21, 2023

Oakland AB R H BI BB SO Avg. Ruiz cf 4 0 1 1 0 0 .299 Noda 1b 2 0 0 0 2 1 .217 c-Diaz ph-2b 1 1 1 1 0 0 .667 Rooker dh 3 1 1 0 2 0 .325 Peterson 3b 4 0 1 0 1 0 .204 Díaz 2b-1b 4 0 0 1 0 0 .145 Capel rf 2 1 2 0 1 0 .300 b-Aguilar ph 1 0 0 0 0 0 .235 Wade rf 0 0 0 0 0 0 .000 Langeliers c 3 0 0 0 0 2 .237 Kemp lf 3 1 1 1 1 0 .162 K.Smith ss 4 1 0 0 0 2 .139 Totals 31 5 7 4 7 5

Texas AB R H BI BB SO Avg. Semien 2b 3 0 0 0 1 2 .282 Grossman dh 4 1 2 0 0 2 .196 Lowe 1b 3 1 0 0 1 1 .244 García rf 4 1 1 1 0 1 .208 Jung 3b 4 0 1 0 0 3 .282 Heim c 3 1 1 3 1 1 .313 Duran ss 2 0 1 0 1 0 .219 d-J.Smith ph 1 0 0 0 0 0 .147 Thompson lf 2 0 0 0 0 2 .182 a-Jankowski ph-lf 2 0 1 0 0 0 .313 Taveras cf 2 0 0 0 0 0 .192 Totals 30 4 7 4 4 12

Oakland 000 121 001 5 7 0 Texas 400 000 000 4 7 1

a-singled for Thompson in the 7th. b-popped out for Capel in the 8th. c-homered for Noda in the 9th. d-grounded out for Duran in the 9th.

E – Jung (1). LOB – Oakland 8, Texas 4. HR – Kemp (1), off Gray; Diaz (1), off W.Smith; Heim (4), off Sears. RBIs – Díaz (5), Kemp (6), Ruiz (9), Diaz (2), García (20), Heim 3 (14). CS – Capel (2), Taveras (1), Duran (1), Jankowski (1). S – Ruiz.

Runners left in scoring position – Oakland 4 (Díaz, Langeliers, Noda 2); Texas 1 (Jung). RISP – Oakland 1 for 7; Texas 2 for 6.

Runners moved up – Rooker. GIDP – Peterson, J.Smith.

DP – Oakland 2 (Langeliers, Díaz, Langeliers; K.Smith, Díaz); Texas 1 (Semien, Duran, Lowe).

Oakland IP H R ER BB SO NP ERA Sears 6⅔ 5 4 4 2 11 101 4.98 C.Smith 1⅔ 1 0 0 0 0 12 3.52 Jackson, W, 1-1 1⅔ 1 0 0 1 1 21 1.86 Familia, S, 1-2 1⅔ 0 0 0 1 0 16 5.40

Texas IP H R ER BB SO NP ERA Gray 5⅓ 5 4 3 5 2 92 3.72 Hernández, BS, 0-1 1 0 0 0 1 14 2.25 Burke 1⅔ 0 0 0 1 0 18 2.89 Leclerc 1⅓ 0 0 0 1 2 24 0.00 W.Smith, L, 0-1 1 1 1 0 0 12 2.45

Inherited runners-scored – Hernández 2-1. HBP – Sears (Taveras), Gray (Langeliers). WP – Gray(2), Hernández.

Umpires – Home, Mark Carlson; First, Jordan Baker; Second, Tripp Gibson; Third, Brennan Miller.

T – 2:56. A – 28,775 (40,000).