Major League Baseball box scores for Friday, Aug. 18, 2023

Detroit AB R H BI BB SO Avg. Baddoo lf 4 1 2 1 0 1 .227 Greene cf 4 0 0 0 1 2 .305 Vierling 3b 3 0 1 0 1 1 .270 Torkelson 1b 3 1 1 0 1 1 .231 Carpenter rf 4 1 1 1 0 1 .285 Cabrera dh 4 0 1 1 0 1 .255 McKinstry ss-2b 4 0 0 0 0 1 .234 Maton 2b 2 0 0 0 0 0 .173 a-Short ph-ss 2 0 0 0 0 2 .228 Rogers c 4 1 2 1 0 0 .208 Totals 34 4 8 4 3 10

Cleveland AB R H BI BB SO Avg. Freeman 2b 4 0 0 0 0 1 .261 Ramírez 3b 4 1 2 0 0 0 .288 Laureano rf 3 0 0 0 0 2 .167 b-Kwan ph 1 1 1 0 0 0 .273 Gonzalez lf 4 0 1 2 0 1 .238 Calhoun dh 4 0 1 0 0 0 .289 Arias 1b 2 0 0 0 1 1 .197 c-Giménez ph 1 0 0 0 0 0 .243 Rocchio ss 3 0 0 0 1 3 .273 Naylor c 3 0 0 0 0 1 .181 Straw cf 3 0 0 0 0 1 .238 Totals 32 2 5 2 2 10

Detroit 300 000 001 4 8 0 Cleveland 100 000 001 2 5 0

a-struck out for Maton in the 6th. b-tripled for Laureano in the 9th. c-popped out for Arias in the 9th.

E – Arias (6). LOB – Detroit 7, Cleveland 5. 2B – Torkelson (26), Cabrera (15), Baddoo (11), Ramírez (30). 3B – Kwan (6). HR – Baddoo (8), off Williams; Rogers (15), off Morgan. RBIs – Baddoo (26), Carpenter (43), Cabrera (21), Rogers (37), Gonzalez 2 (10). SB – Torkelson (3). S – Baddoo.

Runners left in scoring position – Detroit 6 (Cabrera, Carpenter 2, McKinstry 2, Vierling); Cleveland 0. RISP – Detroit 1 for 12; Cleveland 1 for 3.

Runners moved up – Torkelson, Cabrera, Gonzalez.

Detroit IP H R ER BB SO NP ERA Skubal, W, 3-2 6 3 1 1 1 7 88 3.76 Holton, H, 8 2 0 0 0 1 2 19 1.69 Foley, S, 6-8 1 2 1 1 0 1 15 2.68

Cleveland IP H R ER BB SO NP ERA Williams, L, 1-4 5 6 3 3 2 4 90 3.02 Herrin 1⅔ 1 0 0 0 2 22 5.19 Karinchak 1⅓ 0 0 0 1 2 22 3.72 Morgan 1 1 1 1 0 2 20 3.42

Inherited runners-scored – Karinchak 1-0. PB – Naylor (4).

Umpires – Home, Jeff Nelson; First, John Bacon; Second, CB Bucknor; Third, Ben May.

T – 2:30. A – 0 (34,788).