Major League Baseball box scores for Friday, Aug. 25, 2023

Houston AB R H BI BB SO Avg. Altuve 2b 4 0 1 1 0 1 .313 Bregman 3b 4 0 0 0 0 0 .256 Tucker rf 3 0 0 0 0 1 .291 Alvarez lf 3 0 0 0 1 0 .276 1-Dubón pr-cf 0 0 0 0 0 0 .269 Diaz dh 4 0 0 0 0 0 .283 McCormick cf-lf 4 0 0 0 0 1 .280 J.Abreu 1b 3 1 0 0 0 1 .232 Peña ss 1 0 0 0 1 0 .248 Maldonado c 2 0 0 0 0 2 .179 Totals 28 1 1 1 2 6

Detroit AB R H BI BB SO Avg. Vierling lf-3b 3 0 0 0 0 0 .261 Ibáñez 2b 3 0 0 0 0 1 .245 a-Carpenter ph-rf 1 0 1 0 0 0 .290 Torkelson 1b 4 0 0 0 0 1 .231 Rogers c 2 0 0 0 0 1 .205 b-Baddoo ph 1 0 0 0 0 1 .224 Greene rf-lf 3 0 0 0 1 1 .293 Cabrera dh 3 0 1 0 1 1 .248 2-Kelly pr 0 1 0 0 0 0 .000 Short 3b-2b 2 0 0 0 1 0 .222 c-McKinstry ph 1 1 1 0 0 0 .241 Báez ss 4 1 1 1 0 1 .224 Meadows cf 2 1 1 3 2 1 .308 Totals 29 4 5 4 5 8

Houston 001 000 000 1 1 0 Detroit 000 000 004 4 5 4

Two outs when winning run scored.

a-singled for Ibáñez in the 8th. b-struck out for Rogers in the 9th. c-singled for Short in the 9th.

1-ran for Alvarez in the 9th. 2-ran for Cabrera in the 9th.

E – Short 2 (6), Rogers 2 (7). LOB – Houston 5, Detroit 6. HR – Meadows (1), off Pressly. RBIs – Altuve (30), Báez (54), Meadows 3 (3). SB – Rogers (1), Peña (11), Tucker (25). CS – Peña (7). S – Maldonado, Vierling.

Runners left in scoring position – Houston 2 (McCormick, Altuve); Detroit 3 (Torkelson, Ibáñez, Báez). RISP – Houston 1 for 5; Detroit 2 for 8.

Runners moved up – Cabrera, Ibáñez, Vierling. GIDP – Bregman, Torkelson.

DP – Houston 1 (Altuve, J.Abreu); Detroit 1 (Báez, Ibáñez, Torkelson).

Houston IP H R ER BB SO NP ERA Valdez 7 0 0 0 5 6 114 3.40 B.Abreu, H, 22 1 1 0 0 0 0 12 2.10 Pressly, L, 3-4, BS, 28-33 ⅔ 4 4 4 0 2 25 3.38

Detroit IP H R ER BB SO NP ERA Manning 6⅓ 1 1 0 0 3 80 3.93 White 1⅔ 0 0 0 1 3 21 4.33 Lange, W, 6-3 1 0 0 0 1 0 20 3.55

HBP – Valdez (Rogers).

Umpires – Home, Laz Diaz; First, Mike Estabrook; Second, Andy Fletcher; Third, Erich Bacchus.

T – 2:42. A – 23,832 (41,083).