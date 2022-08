Major League Baseball box scores for Friday, Aug. 26, 2022

#mlb box score #Team:New York N.Y. Mets 7, Colorado 6 Colorado AB R H BI BB SO Avg. McMahon 3b 4 1 2 0 1 1 .250 Rodgers 2b 5 1 1 2 0 1 .282 Blackmon dh 4 0 2 0 0 0 .270 1-Hampson pr-ss 1 1 0 0 0 0 .221 Cron 1b 4 0 3 1 0 0 .270 2-Hilliard pr-lf 0 1 0 0 0 0 .181 Iglesias ss 3 1 0 0 0 0 .307 Estévez p 0 0 0 0 0 0 --- Bard p 0 0 0 0 0 0 --- Grichuk rf 3 0 1 0 0 1 .273 El.Díaz c 4 0 1 3 0 0 .235 Joe lf 4 0 0 0 0 0 .241 Montero 1b 0 0 0 0 0 0 .255 Bernard cf 4 1 1 0 0 0 .308 Totals 36 6 11 6 1 3 New York AB R H BI BB SO Avg. Nimmo cf 4 1 0 0 1 0 .263 Marte rf 4 0 1 2 0 0 .292 Lindor ss 4 0 0 0 1 2 .268 Alonso 1b 5 0 2 1 0 1 .273 Naquin dh 2 0 0 0 0 2 .245 a-Ruf ph-dh 1 2 0 0 1 0 .217 McNeil 2b 4 1 2 0 0 1 .322 Canha lf 3 1 2 3 0 0 .277 Baty 3b 4 1 1 1 0 0 .171 McCann c 3 1 2 0 0 1 .193 b-Vogelbach ph 1 0 0 0 0 0 .235 Totals 35 7 10 7 3 7 Colorado 000 003 030_6 11 1 New York 001 021 021_7 10 0 Two outs when winning run scored. a-walked for Naquin in the 6th. b-grounded out for McCann in the 9th. 1-ran for Blackmon in the 8th. 2-ran for Cron in the 8th. E_McMahon (15). LOB_Colorado 6, New York 7. 2B_Rodgers (28), El.Díaz (16), McMahon (20), Canha 2 (18). 3B_Marte (5). HR_Baty (2), off Kuhl. RBIs_Rodgers 2 (60), Cron (84), El.Díaz 3 (39), Baty (5), Marte 2 (58), Canha 3 (50), Alonso (105). Runners left in scoring position_Colorado 3 (Hampson, Joe, El.Díaz); New York 3 (Baty 2, Lindor). RISP_Colorado 3 for 10; New York 4 for 9. Runners moved up_Blackmon. GIDP_Rodgers, Iglesias, Nimmo. DP_Colorado 1 (Rodgers, Iglesias, Cron); New York 2 (Lindor, McNeil, Alonso; McNeil, Lindor, Alonso). Colorado IP H R ER BB SO NP ERA Kuhl 5 5 3 3 1 4 73 5.17 Gilbreath 1 2 1 1 1 0 28 4.19 Lamet 1 0 0 0 0 1 11 6.43 Estévez, BS, 2-5 1 2 2 0 0 2 19 3.74 Bard, L, 3-4 2-3 1 1 1 1 0 16 2.38 New York IP H R ER BB SO NP ERA Bassitt 7 1-3 8 4 4 1 1 88 3.34 Givens, BS, 2-6 2-3 2 2 2 0 1 15 4.14 Ed.Díaz, W, 3-1 1 1 0 0 0 1 16 1.40 Inherited runners-scored_Givens 1-1. HBP_Kuhl (Canha), Bassitt (Grichuk), Givens (Iglesias), Bard (Marte). WP_Bassitt. Umpires_Home, Hunter Wendelstedt; First, Brennan Miller; Second, Adam Hamari; Third, Chad Whitson. T_3:09. A_32,447 (41,922).