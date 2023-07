Major League Baseball box scores for Friday, July 21, 2023

San Francisco AB R H BI BB SO Avg. Wade Jr. 1b 3 1 1 0 0 2 .275 c-Slater ph 1 0 0 0 0 1 .315 Villar 2b 0 0 0 0 0 0 .151 Pederson dh 3 1 1 2 0 1 .233 d-Matos ph-dh 1 0 0 0 0 0 .258 Davis 3b 4 1 1 1 0 2 .267 Conforto rf 4 0 1 0 0 0 .244 Yastrzemski cf 4 0 0 0 0 1 .233 Bailey c 4 0 0 0 0 2 .264 Sabol lf 3 0 1 0 0 2 .257 Wisely 2b 1 0 0 0 1 0 .187 b-Flores ph-2b-1b 0 0 0 0 1 0 .292 Schmitt ss 3 0 0 0 0 1 .213 Totals 31 3 5 3 2 12

Washington AB R H BI BB SO Avg. Abrams ss 4 2 2 1 0 0 .257 Thomas rf 4 1 2 1 0 1 .292 Candelario 3b 3 1 0 0 1 1 .257 Meneses dh 3 0 1 1 1 0 .279 Ruiz c 4 0 1 1 0 0 .240 Garrett lf 3 1 0 0 0 1 .260 Chavis 1b 2 0 1 1 0 0 .264 a-Smith ph-1b 1 0 0 0 0 0 .266 García 2b 3 0 0 0 0 0 .263 Call cf 3 0 0 0 0 1 .212 Totals 30 5 7 5 2 4

San Francisco 102 000 000 3 5 0 Washington 210 110 00x 5 7 0

a-flied out for Chavis in the 6th. b-walked for Wisely in the 7th. c-struck out for Wade Jr. in the 8th. d-flied out for Pederson in the 8th.

LOB – San Francisco 3, Washington 4. 2B – Wisely (5), Ruiz (14), Chavis (2), Meneses (22). HR – Davis (12), off Irvin; Pederson (9), off Irvin; Thomas (16), off Wood; Abrams (9), off Wood. RBIs – Davis (48), Pederson 2 (34), Thomas (52), Ruiz (36), Abrams (37), Chavis (4), Meneses (50). SB – Abrams (19). CS – Abrams (2).

Runners left in scoring position – San Francisco 2 (Schmitt 2); Washington 3 (Chavis 2, Ruiz). RISP – San Francisco 0 for 1; Washington 2 for 8.

Runners moved up – García, Candelario. GIDP – Schmitt.

DP – Washington 1 (Candelario, García, Chavis).

San Francisco IP H R ER BB SO NP ERA Wood, L, 4-4 4⅔ 5 5 5 2 1 75 4.99 Walker 3⅔ 2 0 0 0 3 43 2.40 Llovera 1⅔ 0 0 0 0 0 4 1.69

Washington IP H R ER BB SO NP ERA Irvin, W, 3-5 6 5 3 3 1 9 111 4.87 Weems, H, 1 ⅓ 0 0 0 1 1 13 3.70 Ferrer, H, 2 1⅔ 0 0 0 0 2 17 5.62 Finnegan, S, 13-20 1⅔ 0 0 0 0 0 9 3.24

Inherited runners-scored – Walker 1-1, Weems 2-0. HBP – Wood (Garrett).

Umpires – Home, Jeremie Rehak; First, Chad Fairchild; Second, Charlie Ramos; Third, Nic Lentz.

T – 2:24. A – 26,062 (41,376).