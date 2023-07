Major League Baseball box scores for Friday, July 7, 2023

Colorado AB R H BI BB SO Avg. Tovar ss 4 1 1 3 0 0 .266 Bryant rf 4 1 1 0 0 0 .259 McMahon 3b 4 1 2 2 0 1 .260 Díaz c 4 0 1 0 0 1 .278 Cron 1b 4 0 0 0 0 1 .242 Jones lf 4 0 1 0 0 2 .299 Grichuk dh 3 1 2 0 1 0 .294 Castro 2b 4 0 1 0 0 2 .276 Doyle cf 3 1 0 0 1 1 .208 Totals 34 5 9 5 2 8

San Francisco AB R H BI BB SO Avg. Slater lf 2 0 0 0 0 0 .333 b-Yastrzemski ph 1 0 0 0 0 0 .256 Wisely 2b 0 0 0 0 0 0 .188 Flores dh 4 0 2 0 0 0 .271 Wade Jr. 1b 3 0 0 0 0 0 .276 Davis 3b 4 0 0 0 0 1 .278 Bailey c 3 0 1 0 0 0 .303 Conforto rf 3 0 0 0 0 0 .227 Matos cf 3 0 0 0 0 0 .235 Schmitt 2b 2 1 1 0 0 0 .232 a-Pederson ph-lf 1 0 0 0 0 0 .244 Crawford ss 3 1 1 2 0 0 .219 Totals 29 2 5 2 0 1

Colorado 200 000 300 5 9 0 San Francisco 000 002 000 2 5 0

a-grounded out for Schmitt in the 8th. b-flied out for Slater in the 8th.

LOB – Colorado 4, San Francisco 2. 2B – Grichuk 2 (18). HR – McMahon (14), off Stripling; Tovar (9), off Ty.Rogers; Crawford (5), off Gomber. RBIs – McMahon 2 (45), Tovar 3 (44), Crawford 2 (25). S – Wade Jr..

Runners left in scoring position – Colorado 1 (Doyle); San Francisco 1 (Davis). RISP – Colorado 2 for 5; San Francisco 0 for 3.

GIDP – Cron, Doyle, Conforto.

DP – Colorado 2 (Castro, Tovar, Cron; Doyle, Díaz, Doyle); San Francisco 2 (Crawford, Schmitt, Wade Jr.; Schmitt, Crawford, Wade Jr.).

Colorado IP H R ER BB SO NP ERA Gomber, W, 7-7 6⅔ 5 2 2 0 1 82 6.40 Bird, H, 6 1⅔ 0 0 0 0 0 11 3.42 Lawrence, H, 8 1⅔ 0 0 0 0 0 11 2.86 Bard, S, 1-1 1⅔ 0 0 0 0 0 8 1.76

San Francisco IP H R ER BB SO NP ERA Stripling 3 4 2 2 0 3 65 6.37 Alexander 1 0 0 0 1 8 3.42 Beck 1 1 0 0 0 0 17 3.09 Ta.Rogers, L, 4-3 0 2 2 2 1 21 3.30 Ty.Rogers ⅓ 1 1 1 0 0 6 2.01 Llovera 2⅔ 2 0 0 0 3 21 0.00

Inherited runners-scored – Ty.Rogers 2-2. HBP – Gomber (Slater).

Umpires – Home, Dan Bellino; First, Shane Livensparger; Second, Mark Ripperger; Third, Quinn Wolcott.

T – 2:15. A – 33,886 (41,915).