Major League Baseball box scores for Friday, June 16, 2023

San Francisco AB R H BI BB SO Avg. Wade Jr. 1b 3 0 0 0 0 0 .272 b-Slater ph-lf 3 1 3 1 0 0 .431 Pederson dh 5 1 1 1 1 1 .277 Estrada 2b 4 1 1 1 0 1 .295 Conforto lf 2 0 0 0 2 2 .245 Villar 1b 1 0 0 0 0 0 .140 Flores 3b 3 1 1 2 0 0 .258 Schmitt 3b 2 0 1 1 0 0 .273 Bailey c 4 1 0 0 0 1 .311 Yastrzemski rf 5 0 0 0 0 3 .247 Matos cf 2 1 0 0 3 0 .200 Crawford ss 5 1 1 1 0 0 .203 Totals 39 7 8 7 6 8

Los Angeles AB R H BI BB SO Avg. Betts rf 5 1 2 0 0 2 .268 Freeman 1b 6 0 1 1 0 2 .325 Smith c 2 1 1 1 3 0 .293 Martinez dh-lf 5 1 1 1 0 2 .257 Peralta lf 1 0 1 0 0 0 .270 Outman cf 4 0 2 2 0 0 .233 Vargas 2b 4 0 0 0 1 1 .217 Taylor 3b 1 0 0 0 0 0 .207 a-Busch ph-3b 4 0 0 0 0 2 .174 DeLuca cf-lf 3 0 0 0 0 1 .167 c-Heyward ph-lf 1 0 0 0 0 0 .233 d-Barnes ph 1 0 0 0 0 1 .110 Vesia p 0 0 0 0 0 0 --- Rojas ss 5 2 2 0 0 0 .231 Totals 42 5 10 5 4 11

San Francisco 000 000 230 02 7 8 3 Los Angeles 000 040 001 00 5 10 1

a-struck out for Taylor in the 4th. b-singled for Wade Jr. in the 8th. c-popped out for DeLuca in the 9th. d-struck out for Heyward in the 10th.

E – Conforto (2), Schmitt (3), Junis (1), DeLuca (1). LOB – San Francisco 10, Los Angeles 11. 2B – Martinez (18). HR – Flores (7), off Graterol. RBIs – Flores 2 (23), Pederson (25), Estrada (28), Schmitt (20), Crawford (18), Slater (10), Smith (36), Martinez (48), Outman 2 (32), Freeman (46). SB – Estrada (16), Rojas (5). CS – Betts (2). SF – Estrada.

Runners left in scoring position – San Francisco 5 (Yastrzemski 2, Estrada, Flores, Bailey); Los Angeles 8 (Betts, Vargas, Barnes 2, DeLuca, Freeman, Martinez 2). RISP – San Francisco 4 for 12; Los Angeles 5 for 17.

Runners moved up – Yastrzemski, Vargas, Busch. GIDP – Crawford.

DP – Los Angeles 1 (Vargas, Rojas, Freeman).

San Francisco IP H R ER BB SO NP ERA Brebbia 1⅔ 0 0 0 1 1 16 3.14 Walker 1⅓ 2 0 0 0 0 21 1.23 Manaea 3 4 4 4 1 6 72 5.84 Jackson 1⅔ 0 0 0 0 1 12 1.42 Ty.Rogers, H, 14 1⅔ 1 0 0 0 0 11 1.60 Doval, BS, 18-20 1⅔ 3 1 1 1 1 16 2.03 Ta.Rogers, W, 3-2 1⅔ 0 0 0 1 1 13 2.96 Junis, S, 1-1 1⅔ 0 0 0 0 1 10 4.12

Los Angeles IP H R ER BB SO NP ERA Sheehan 6⅔ 0 0 0 2 3 89 0.00 Graterol 1⅔ 2 2 2 0 2 20 2.40 González, H, 2 ⅓ 2 3 3 1 0 19 3.93 Scott, BS, 0-1 1 0 0 1 1 15 9.00 Robertson 1⅔ 1 0 0 1 0 17 6.75 Ferguson 1⅔ 0 0 0 0 0 10 3.46 Vesia, L, 0-4 1⅔ 2 2 1 1 2 31 7.13

Inherited runners-scored – Manaea 1-0, Scott 2-2. IBB – off Scott (Conforto), off Ta.Rogers (Vargas). HBP – Manaea (Betts), Scott (Bailey), Ferguson (Estrada).

Umpires – Home, Nate Tomlinson; First, Chris Segal; Second, David Rackley; Third, Edwin Moscoso.

T – 3:31. A – 49,074 (56,000).