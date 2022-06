Major League Baseball box scores for Friday, June 3, 2022

San Francisco AB R H BI BB SO Avg. Flores 1b-2b 4 3 3 1 2 0 .262 Yastrzemski cf 5 2 2 5 1 0 .297 Longoria dh 5 1 2 0 1 1 .242 Bart c 0 0 0 0 0 0 .161 Crawford ss 5 1 1 5 0 2 .215 Casali c-1b 5 0 0 0 0 5 .233 Pederson lf-rf 3 3 1 1 2 1 .269 Estrada 2b-lf 5 2 2 2 0 2 .277 González rf 0 0 0 0 0 0 .324 1-Walton pr-2b-p 4 2 1 0 0 1 .219 Vosler 3b 5 1 2 1 0 1 .295 Totals 41 15 14 15 6 13

Miami AB R H BI BB SO Avg. Chisholm Jr. 2b 5 0 0 0 0 2 .259 Cooper dh-1b 5 0 3 1 0 2 .292 Soler lf 3 1 1 0 0 2 .222 De La Cruz rf 2 0 0 0 0 0 .247 Aguilar 1b-3b 4 0 0 0 0 0 .249 A.García rf 2 1 0 0 1 1 .221 Astudillo 3b-p 1 0 0 0 0 0 .278 Sánchez cf 4 1 1 1 0 2 .233 Berti 3b 2 0 1 2 1 1 .284 Williams lf 0 1 0 0 1 0 .278 Rojas ss 4 0 0 0 0 1 .222 Fortes c 4 2 2 2 0 1 .385 Totals 36 6 8 6 3 12

San Francisco 141 021 600 15 14 1 Miami 000 200 103 6 8 0

1-ran for González in the 2nd.

E – Crawford (6). LOB – San Francisco 6, Miami 6. 2B – Flores (12), Longoria (3), Walton (6), Yastrzemski (12), Berti (4), Cooper (13). HR – Yastrzemski (5), off Hernandez; Pederson (13), off Hernandez; Estrada (3), off Hernandez; Vosler (3), off Hernandez; Crawford (5), off Head; Fortes (1), off J.García; Sánchez (7), off Walton. RBIs – Crawford 5 (24), Flores (31), Yastrzemski 5 (21), Pederson (30), Estrada 2 (22), Vosler (7), Berti 2 (6), Fortes 2 (2), Sánchez (18), Cooper (23).

Runners left in scoring position – San Francisco 3 (Casali 3); Miami 4 (Fortes, Aguilar, Rojas, De La Cruz). RISP – San Francisco 4 for 11; Miami 3 for 9.

Runners moved up – Longoria, Crawford, Aguilar, Rojas, Chisholm Jr..

San Francisco IP H R ER BB SO NP ERA Brebbia 1⅔ 1 0 0 0 1 16 3.18 Hjelle 3⅔ 2 2 2 2 5 67 4.50 Littell, W, 1-1 2⅔ 1 0 0 0 4 25 4.64 J.García 2⅔ 1 1 1 0 2 24 2.33 Walton 1⅔ 3 3 3 1 0 21 27.00

Miami IP H R ER BB SO NP ERA Bleier, L, 0-1 1⅔ 1 1 1 1 1 24 5.56 Hernandez 4⅓ 8 8 8 2 7 94 6.75 Head 1 5 6 6 2 3 44 5.50 Sulser 1⅔ 0 0 0 0 2 12 4.74 Astudillo 1⅔ 0 0 0 1 0 15 0.00

Inherited runners-scored – Head 1-0. HBP – Hernandez (González). WP – Walton.

Umpires – Home, Brian Knight; First, Bill Miller; Second, Roberto Ortiz; Third, Doug Eddings.

T – 3:10. A – 6,512 (36,742).