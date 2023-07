Major League Baseball box scores for Friday, June 30, 2023

San Francisco AB R H BI BB SO Avg. Wade Jr. 1b 3 0 0 0 2 1 .280 Flores dh 5 1 1 1 0 2 .255 Pederson rf 3 1 1 0 2 1 .260 2-Slater pr-lf 0 0 0 0 0 0 .368 Davis 3b 4 1 0 0 1 2 .282 Bailey c 4 1 1 3 0 2 .322 Estrada 2b 4 0 1 0 0 0 .273 Sabol lf 4 1 1 0 0 2 .246 1-Johnson pr-cf 0 0 0 0 0 0 .163 Matos cf-lf-rf 4 0 1 0 0 0 .208 Crawford ss 2 0 1 1 0 0 .224 b-Schmitt ph-ss 2 0 1 0 0 1 .250 Totals 35 5 8 5 5 11

New York AB R H BI BB SO Avg. Nimmo cf 5 1 1 0 0 3 .282 Lindor ss 4 1 2 0 0 0 .225 McNeil 2b 4 0 2 2 0 0 .259 Alonso 1b 4 0 0 0 0 1 .217 Vogelbach dh 2 0 0 0 0 0 .213 a-Mendick ph-dh 1 0 0 0 0 1 .000 c-Alvarez ph-dh 1 0 0 0 0 1 .215 Pham lf 4 2 3 1 0 0 .284 Baty 3b 4 0 1 0 0 1 .246 Canha rf 4 0 0 0 0 1 .240 Narváez c 2 0 0 1 0 0 .189 d-Guillorme ph 0 0 0 0 1 0 .253 3-Marte pr 0 0 0 0 0 0 .253 Totals 35 4 9 4 1 8

San Francisco 010 010 030 5 8 2 New York 110 011 000 4 9 1

a-struck out for Vogelbach in the 6th. b-struck out for Crawford in the 7th. c-struck out for Mendick in the 8th. d-walked for Narváez in the 9th.

1-ran for Sabol in the 8th. 2-ran for Pederson in the 9th. 3-ran for Guillorme in the 9th.

E – Wade Jr. (6), Matos (1), Alonso (3). LOB – San Francisco 8, New York 6. 2B – McNeil 2 (11). HR – Flores (8), off Carrasco; Bailey (5), off Robertson; Pham (9), off Ta.Rogers. RBIs – Crawford (23), Flores (24), Bailey 3 (26), McNeil 2 (23), Narváez (3), Pham (32). SB – Johnson (2). CS – Marte (4). SF – Narváez.

Runners left in scoring position – San Francisco 4 (Flores 2, Davis, Matos); New York 3 (Nimmo, Alonso, Vogelbach). RISP – San Francisco 2 for 6; New York 0 for 5.

Runners moved up – Wade Jr.. GIDP – Davis.

DP – New York 1 (Lindor, McNeil, Alonso).

San Francisco IP H R ER BB SO NP ERA Cobb 5⅔ 6 3 2 0 3 79 3.12 Ta.Rogers 1⅔ 1 1 1 0 2 21 2.89 Manaea, W, 3-3 1⅔ 1 0 0 0 1 15 5.68 Ty.Rogers, H, 18 1⅔ 1 0 0 0 1 19 1.74 Doval, S, 24-26 1⅔ 0 0 0 1 1 11 1.89

New York IP H R ER BB SO NP ERA Carrasco 5⅔ 5 2 2 3 6 92 5.94 Brigham, H, 6 1⅓ 0 0 0 0 1 14 4.30 Raley, H, 15 0 0 0 0 2 8 2.51 Robertson, L, 2-2, BS, 11-14 1⅔ 2 3 2 1 1 29 2.00 Hartwig 1⅔ 1 0 0 1 1 11 1.35

IBB – off Hartwig (Pederson). WP – Hartwig.

Umpires – Home, Bruce Dreckman; First, Malachi Moore; Second, Stu Scheuwater; Third, Tom Hanahan.

T – 2:47. A – 30,116 (42,136)