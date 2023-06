Major League Baseball box scores for Friday, June 9, 2023

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Madrigal 2b-3b 3 0 0 0 1 1 .240 Tauchman cf 4 0 0 0 0 0 .260 Suzuki rf 3 1 3 0 1 0 .278 Happ dh 3 1 0 0 1 1 .265 Swanson ss 4 0 0 0 0 1 .258 Mervis 1b 3 1 0 0 0 2 .169 Wisdom 3b 1 0 1 0 1 0 .201 a-Hoerner ph-2b 2 0 2 2 0 0 .284 Morel lf 3 0 0 0 1 0 .247 Barnhart c 4 0 1 1 0 0 .162 Totals 30 3 7 3 5 5

San Francisco AB R H BI BB SO Avg. Wade Jr. 1b 2 1 0 0 2 0 .279 Pederson dh 4 0 4 1 0 0 .260 T.Estrada 2b 4 0 1 1 0 1 .299 Conforto rf 4 0 0 0 0 2 .246 Yastrzemski cf 4 0 1 0 0 1 .253 Sabol lf 3 0 0 0 1 1 .248 Bailey c 2 0 0 0 1 1 .298 b-Davis ph 1 0 0 0 0 0 .289 Schmitt 3b 3 0 0 0 0 1 .279 c-Flores ph 1 0 0 0 0 1 .245 Crawford ss 4 1 1 0 0 1 .197 Totals 32 2 7 2 4 9

Chicago 000 000 300 3 7 0 San Francisco 001 000 100 2 7 0

a-singled for Wisdom in the 7th. b-flied out for Bailey in the 9th. c-struck out for Schmitt in the 9th.

LOB – Chicago 6, San Francisco 7. 2B – Suzuki (11), T.Estrada (15), Crawford (7). RBIs – Hoerner 2 (28), Barnhart (4), T.Estrada (20), Pederson (20). CS – Suzuki (4).

Runners left in scoring position – Chicago 4 (Madrigal, Tauchman 2, Swanson); San Francisco 3 (Conforto 3). RISP – Chicago 2 for 8; San Francisco 2 for 6.

Runners moved up – Barnhart, Happ, Swanson, T.Estrada, Wade Jr.. LIDP – Morel. GIDP – Barnhart, T.Estrada, Bailey.

DP – Chicago 2 (Swanson, Madrigal, Mervis; Madrigal, Swanson, Mervis); San Francisco 2 (T.Estrada, Wade Jr., T.Estrada; Crawford, Wade Jr.).

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Stroman, W, 7-4 6 6 2 2 4 5 91 2.42 Leiter Jr., H, 10 1⅓ 1 0 0 0 2 26 3.16 Alzolay, S, 3-3 1⅔ 0 0 0 0 2 12 2.10

San Francisco IP H R ER BB SO NP ERA DeSclafani, L, 4-6 6⅔ 3 2 2 4 2 93 3.89 Walker, BS, 0-1 2 1 1 1 1 22 1.93 Beck 2⅓ 2 0 0 0 2 23 3.68

Inherited runners-scored – Leiter Jr. 1-1, Walker 2-2, Beck 3-0. HBP – Walker (Mervis). WP – Walker.

Umpires – Home, Pat Hoberg; First, Jacob Metz; Second, Nestor Ceja; Third, Brian O'Nora.

T – 2:36. A – 34,816 (41,915).