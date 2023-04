Major League Baseball box scores for Friday, March 31, 2023

New York AB R H BI BB SO Avg. Nimmo cf 3 0 0 0 1 0 .167 Marte rf 4 0 2 0 0 0 .500 Lindor ss 2 0 0 0 2 2 .167 Alonso 1b 4 1 1 1 0 0 .125 Canha dh 3 0 0 0 1 2 .000 McNeil 2b-lf 4 0 0 0 0 1 .250 Escobar 3b 3 0 0 0 0 1 .143 Pham lf 2 0 0 0 0 0 .000 a-Guillorme ph-2b 1 0 0 0 0 0 .000 Nido c 2 0 0 0 0 2 .000 b-Vogelbach ph 1 0 1 0 0 0 .500 1-Locastro pr 0 0 0 0 0 0 --- Narváez c 0 0 0 0 0 0 .333 Totals 29 1 4 1 4 8

Miami AB R H BI BB SO Avg. Arraez 2b 3 0 1 0 1 0 .429 Segura 3b 4 0 0 0 0 2 .000 Cooper dh 4 0 3 0 0 0 .500 Chisholm Jr. cf 4 1 1 1 0 1 .125 Soler rf 4 1 2 1 0 0 .375 De La Cruz lf 0 0 0 0 0 0 .000 García lf-rf 4 0 0 0 0 1 .000 Gurriel 1b 3 0 1 0 0 0 .333 Fortes c 3 0 1 0 0 0 .333 Berti ss 3 0 1 0 0 1 .250 Wendle ss 0 0 0 0 0 0 .000 Totals 32 2 10 2 1 5

New York 000 000 001 1 4 0 Miami 010 000 01x 2 10 0

a-grounded out for Pham in the 8th. b-doubled for Nido in the 8th.

1-ran for Vogelbach in the 8th.

LOB – New York 5, Miami 7. 2B – Vogelbach (1). 3B – Cooper (1). HR – Alonso (1), off Puk; Soler (1), off Peterson; Chisholm Jr. (1), off Curtiss. RBIs – Alonso (1), Soler (1), Chisholm Jr. (1). SB – Marte (2). CS – Marte (1).

Runners left in scoring position – New York 3 (Marte, Alonso 2); Miami 4 (Fortes, Chisholm Jr. 2, Arraez). RISP – New York 0 for 3; Miami 1 for 8.

Runners moved up – García, Gurriel. GIDP – McNeil, Segura.

DP – New York 1 (Alonso, Lindor, Alonso); Miami 1 (Berti, Gurriel).

New York IP H R ER BB SO NP ERA Peterson, L, 0-1 5⅔ 8 1 1 1 5 84 1.80 Hunter 2⅔ 1 0 0 0 0 19 0.00 Curtiss 1⅔ 1 1 1 0 0 12 9.00

Miami IP H R ER BB SO NP ERA Luzardo, W, 1-0 5 2 0 0 4 5 91 0.00 Chargois, H, 1 1⅓ 0 0 0 0 1 14 0.00 Floro, H, 1 1⅔ 1 0 0 0 0 11 0.00 Puk, S, 1-1 1⅔ 1 1 1 0 2 10 9.00

Inherited runners-scored – Chargois 3-0.

Umpires – Home, Chris Guccione; First, David Rackley; Second, Edwin Moscoso; Third, Larry Vanover.

T – 2:09. A – 14,797 (37,446).