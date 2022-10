Major League Baseball box scores for Friday, Oct. 7, 2022

San Diego AB R H BI BB SO Avg. Profar lf 3 2 2 3 1 0 .667 Soto rf 4 0 0 0 0 1 .000 Machado 3b 4 1 1 1 0 1 .250 Bell dh 4 1 1 2 0 1 .250 Cronenworth 2b 4 0 0 0 0 2 .000 Myers 1b 4 0 0 0 0 3 .000 Kim ss 3 1 2 0 1 1 .667 Grisham cf 4 1 1 1 0 0 .250 Nola c 4 1 1 0 0 2 .250 Totals 34 7 8 7 2 11

New York AB R H BI BB SO Avg. Nimmo cf 4 0 1 0 0 0 .250 Lindor ss 3 0 0 0 0 0 .000 McNeil 2b 4 0 1 0 0 0 .250 Alonso 1b 4 0 1 0 0 2 .250 Vogelbach dh 4 0 0 0 0 0 .000 Marte rf 4 0 2 0 0 0 .500 Canha lf 4 0 0 0 0 0 .000 Escobar 3b 3 1 2 1 1 1 .667 Nido c 2 0 0 0 0 0 .000 a-Guillorme ph 1 0 0 0 0 1 .000 McCann c 0 0 0 0 0 0 --- b-Álvarez ph 1 0 0 0 0 1 .000 Totals 34 1 7 1 1 5

San Diego 210 040 000 7 8 0 New York 000 010 000 1 7 0

a-struck out for Nido in the 7th. b-struck out for McCann in the 9th.

LOB – San Diego 2, New York 8. 2B – Nola (1), Kim (1), Escobar (1). 3B – Nimmo (1). HR – Bell (1), off Scherzer; Grisham (1), off Scherzer; Profar (1), off Scherzer; Machado (1), off Scherzer; Escobar (1), off Darvish. RBIs – Bell 2 (2), Grisham (1), Profar 3 (3), Machado (1), Escobar (1). SB – Lindor (1), Marte 2 (2). CS – Kim (1).

Runners left in scoring position – San Diego 1 (Nola); New York 5 (Nido, Álvarez, Lindor, Nimmo, Vogelbach). RISP – San Diego 1 for 3; New York 1 for 11.

Runners moved up – Canha.

San Diego IP H R ER BB SO NP ERA Darvish, W, 1-0 7⅔ 6 1 1 0 4 101 1.29 Suarez 1⅔ 0 0 0 0 0 7 0.00 García 1⅔ 1 0 0 1 1 20 0.00

New York IP H R ER BB SO NP ERA Scherzer, L, 0-1 4 7 7 7 0 4 80 13.50 May 1⅓ 0 0 0 1 2 19 0.00 Lugo 1⅔ 0 0 0 1 1 13 0.00 Peterson 1⅔ 0 0 0 0 2 9 0.00 Givens 1⅔ 1 0 0 0 2 14 0.00

HBP – Darvish (Lindor). WP – García.

Umpires – Home, Adrian Johnson; First, Chris Guccione; Second, Chris Conroy; Third, Alfonso Marquez; Right, Ben May; Left, Bruce Dreckman.

T – 3:02. A – 41,621 (41,922).