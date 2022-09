Major League Baseball box scores for Friday, Sept. 17, 2022

Los Angeles AB R H BI BB SO Avg. Betts rf 5 0 1 0 0 1 .274 T.Turner ss 5 0 1 1 0 2 .304 Freeman 1b 4 0 2 1 1 0 .330 Smith c 3 0 0 0 1 0 .257 Muncy dh 4 1 1 0 0 0 .200 J.Turner 3b 4 1 2 0 0 0 .278 Gallo lf 4 0 0 1 0 1 .165 Taylor 2b 4 1 1 1 0 3 .227 Bellinger cf 3 2 1 1 1 1 .200 Totals 36 5 9 5 3 8

San Francisco AB R H BI BB SO Avg. Yastrzemski cf 4 0 0 0 0 0 .207 Flores 1b-2b 4 0 0 0 0 1 .229 Pederson lf 2 0 0 0 0 1 .264 b-Davis ph-1b 1 0 0 0 0 1 .247 Villar 3b 3 0 1 0 0 0 .221 Crawford ss 2 0 0 0 1 0 .223 Estrada 2b-lf 3 0 0 0 0 0 .262 Calhoun dh 1 0 0 0 0 1 .125 a-Longoria ph-dh 2 0 0 0 0 1 .242 Bart c 3 0 0 0 0 2 .227 González rf 3 0 1 0 0 2 .252 Totals 28 0 2 0 1 9

Los Angeles 010 300 001 5 9 0 San Francisco 000 000 000 0 2 1

a-popped out for Calhoun in the 6th. b-struck out for Pederson in the 7th.

E – Bart (7). LOB – Los Angeles 7, San Francisco 2. 2B – Muncy (19), J.Turner 2 (35). RBIs – Gallo (16), Taylor (37), Bellinger (58), T.Turner (97), Freeman (92). SB – Gallo (1), Bellinger 2 (14), T.Turner (25).

Runners left in scoring position – Los Angeles 5 (Smith 2, Taylor, Bellinger, Muncy); San Francisco 0. RISP – Los Angeles 4 for 15; San Francisco 0 for 0.

Runners moved up – Freeman, J.Turner, Gallo. GIDP – Estrada.

DP – Los Angeles 1 (J.Turner, Taylor, Freeman).

Los Angeles IP H R ER BB SO NP ERA May, W, 2-2 5⅔ 0 0 0 1 4 69 3.46 Vesia 1⅔ 1 0 0 0 1 15 2.22 Ferguson 1⅔ 1 0 0 0 2 11 1.55 Bickford 2⅔ 0 0 0 0 2 25 4.45

San Francisco IP H R ER BB SO NP ERA Webb, L, 13-9 4⅔ 7 4 4 2 2 90 3.02 Szapucki 2⅓ 1 0 0 0 3 40 1.42 Ortiz 1 0 0 0 0 2 15 1.42 Waites 1⅔ 1 1 1 1 1 22 4.50

WP – Webb.

Umpires – Home, John Libka; First, Mike Muchlinski; Second, Tripp Gibson; Third, Shane Livensparger.

T – 2:59. A – 37,487 (41,915).