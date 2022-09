Major League Baseball box scores for Friday, Sept. 9, 2022

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Andrus ss 5 0 2 2 0 0 .237 Moncada 3b 5 0 0 0 0 2 .208 Abreu 1b 4 0 0 0 0 1 .308 Jiménez dh 4 1 2 1 0 0 .306 Sheets rf 3 0 0 0 0 0 .248 a-Grandal ph 0 0 0 0 1 0 .203 2-García pr-rf 0 1 0 0 0 0 .214 Pollock cf-lf 4 0 1 0 0 0 .242 Vaughn lf 4 0 1 1 0 0 .283 3-Engel pr-cf 0 1 0 0 0 0 .228 Zavala c 3 1 0 0 0 2 .276 Gonzàlez 2b 4 1 1 1 0 3 .333 Totals 36 5 7 5 1 8

Oakland AB R H BI BB SO Avg. Kemp lf-2b 4 2 2 1 0 1 .231 Murphy c 4 0 2 1 0 1 .253 Brown 1b 4 0 0 0 0 2 .228 Laureano cf-rf 4 0 0 1 0 1 .216 Machín 3b 2 0 0 0 2 0 .217 Pinder rf-lf 4 0 0 0 0 2 .231 Langeliers dh 3 1 1 0 1 0 .221 Neuse 2b 3 0 1 0 0 1 .215 1-Pache pr-cf 0 0 0 0 0 0 .157 Allen ss 3 0 0 0 0 2 .201 Totals 31 3 6 3 3 10

Chicago 000 000 005 5 7 0 Oakland 100 020 000 3 6 2

a-walked for Sheets in the 9th.

1-ran for Neuse in the 7th. 2-ran for Grandal in the 9th. 3-ran for Vaughn in the 9th.

E – Neuse (14), Machín (5). LOB – Chicago 6, Oakland 4. 2B – Andrus (24), Langeliers (6), Murphy (31). HR – Jiménez (12), off Puk. RBIs – Jiménez (39), Vaughn (66), Gonzàlez (10), Andrus 2 (30), Laureano (32), Kemp (35), Murphy (63). SB – Andrus (7).

Runners left in scoring position – Chicago 3 (Vaughn, Zavala, Moncada); Oakland 3 (Pinder, Kemp, Brown). RISP – Chicago 3 for 6; Oakland 1 for 9.

Runners moved up – Pollock, Brown, Allen. GIDP – Neuse, Langeliers.

DP – Chicago 2 (Andrus, Gonzàlez, Abreu; Andrus, Gonzàlez, Abreu).

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Giolito 6⅔ 5 3 3 2 6 96 5.18 Kelly 1⅔ 1 0 0 0 2 17 7.04 Bummer, W, 2-1 1⅔ 0 0 0 0 1 11 3.20 Hendriks, S, 32-36 1⅔ 0 0 0 1 1 11 3.24

Oakland IP H R ER BB SO NP ERA Pruitt 5⅔ 0 0 0 0 2 55 4.24 Payamps, H, 2 2⅔ 2 0 0 0 3 38 1.74 Acevedo, H, 20 1⅔ 1 0 0 0 3 16 3.52 Puk, L, 3-2, BS, 4-9 4 5 5 1 0 27 3.20 Tapia ⅓ 0 0 0 0 0 5 7.63

Inherited runners-scored – Tapia 1-0. HBP – Puk (Zavala). WP – Kelly.

Umpires – Home, Andy Fletcher; First, Edwin Moscoso; Second, Chris Segal; Third, Gabe Morales.

T – 2:53. A – 11,494 (46,847).