Major League Baseball box scores for Monday, June 13, 2022

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Pollock lf 5 1 2 0 0 2 .252 Vaughn rf 4 0 2 1 1 0 .290 Engel rf 0 0 0 0 0 0 .236 Robert cf 5 1 2 1 0 1 .279 Abreu 1b 4 2 3 4 1 0 .260 Burger dh 2 0 0 0 0 0 .273 a-Zavala ph-dh 3 0 0 0 0 2 .000 Moncada 3b 4 1 1 0 1 3 .137 L.García 2b 5 1 3 0 0 0 .207 McGuire c 4 2 1 0 0 1 .235 Mendick ss 4 1 1 1 0 1 .288 Totals 40 9 15 7 3 10

Detroit AB R H BI BB SO Avg. W.Castro cf 5 2 2 1 0 0 .264 H.Castro 3b 5 1 3 2 0 1 .295 Cabrera dh 5 0 2 1 0 2 .289 Meadows rf 4 0 1 0 1 0 .246 Báez ss 4 0 0 1 0 1 .193 Grossman lf 4 0 1 0 0 0 .205 Torkelson 1b 4 0 0 0 0 3 .181 Clemens 2b 2 2 2 0 1 0 .105 b-Schoop ph-2b 1 0 0 0 0 0 .188 Barnhart c 2 0 1 0 1 1 .234 c-Haase ph-c 1 0 0 0 0 1 .184 Totals 37 5 12 5 3 9

Chicago 200 023 002 9 15 0 Detroit 210 002 000 5 12 1

a-struck out for Burger in the 5th. b-grounded out for Clemens in the 8th. c-struck out for Barnhart in the 8th.

E – Chafin (1). LOB – Chicago 8, Detroit 9. 2B – McGuire (6), L.García (5), Meadows (6). HR – Abreu (8), off R.García; Abreu (9), off Jiménez; W.Castro (2), off Lynn. RBIs – Abreu 4 (28), Mendick (13), Robert (22), Vaughn (28), W.Castro (9), Báez (16), H.Castro 2 (16), Cabrera (21). SF – Báez. S – McGuire.

Runners left in scoring position – Chicago 3 (Zavala, McGuire 2); Detroit 4 (Torkelson, H.Castro, Grossman, Meadows). RISP – Chicago 4 for 11; Detroit 3 for 11.

Runners moved up – Vaughn, W.Castro. GIDP – Vaughn, W.Castro.

DP – Chicago 1 (L.García, Mendick, Abreu); Detroit 1 (Clemens, Báez, Torkelson).

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Lynn 4⅓ 10 3 3 0 4 88 6.23 Crick 1⅓ 0 2 2 2 2 30 4.02 Sousa, W, 3-0 1⅓ 2 0 0 0 0 23 8.41 Banks, H, 1 1⅔ 0 0 0 0 1 8 4.01 Graveman 1⅔ 0 0 0 1 2 14 2.51

Detroit IP H R ER BB SO NP ERA R.García, L, 0-2 4⅔ 5 4 4 2 3 75 5.06 Vest 1⅔ 2 0 0 1 1 18 1.64 Chafin 1⅔ 3 3 2 0 2 21 3.52 Foley 1⅔ 2 0 0 0 2 15 2.29 Fulmer 1⅔ 0 0 0 0 0 14 2.35 Jiménez 1⅔ 3 2 2 0 2 24 3.63

Inherited runners-scored – Crick 1-0, Sousa 2-2, Vest 1-1.

Umpires – Home, Doug Eddings; First, Bill Miller; Second, Jeremy Riggs; Third, Roberto Ortiz.

T – 3:20. A – 16,634 (41,083).