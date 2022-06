Major League Baseball box scores for Monday, June 27, 2022

Oakland AB R H BI BB SO Avg. Pinder dh 4 0 0 0 0 2 .234 b-Vogt ph 1 0 0 0 0 0 .149 Bethancourt 1b 4 1 1 0 0 0 .242 Laureano rf 4 1 1 1 0 1 .239 Murphy c 3 1 0 0 0 0 .219 Andrus ss 3 1 2 3 1 1 .226 Neuse 3b 4 0 1 1 0 2 .229 Pache cf 4 0 0 0 0 1 .163 Allen 2b 3 1 1 0 1 1 .220 Kemp lf 4 0 0 0 0 2 .223 Totals 34 5 6 5 2 10

New York AB R H BI BB SO Avg. LeMahieu 2b 3 2 1 0 2 0 .261 Judge cf 4 1 1 1 0 1 .293 Rizzo 1b 3 2 1 1 0 0 .222 a-Carpenter ph-1b 0 0 0 0 1 0 .257 Stanton dh 3 2 1 2 1 1 .243 Donaldson 3b 3 1 1 2 1 0 .228 Hicks lf 3 0 0 0 1 2 .219 Trevino c 4 1 1 2 0 2 .270 Gonzalez ss 4 0 2 1 0 0 .250 Gallo rf 4 0 0 0 0 1 .169 Totals 31 9 8 9 6 7

Oakland 005 000 000 5 6 2 New York 100 110 60x 9 8 1

a-walked for Rizzo in the 8th. b-lined out for Pinder in the 9th.

E – Murphy 2 (3), Rizzo (4). LOB – Oakland 5, New York 7. 2B – Laureano (12), Andrus (18), Gonzalez (7), Donaldson (13), Trevino (3). HR – Rizzo (20), off Blackburn; Stanton (18), off Blackburn. RBIs – Laureano (9), Andrus 3 (14), Neuse (18), Rizzo (50), Stanton 2 (49), Judge (57), Donaldson 2 (22), Trevino 2 (23), Gonzalez (8). SB – Andrus (4), LeMahieu (2).

Runners left in scoring position – Oakland 1 (Pache); New York 3 (Gallo 2, Gonzalez). RISP – Oakland 3 for 4; New York 4 for 8.

GIDP – Judge.

DP – Oakland 1 (Neuse, Allen, Bethancourt).

Oakland IP H R ER BB SO NP ERA Blackburn 5⅔ 5 3 3 2 7 91 3.12 Oller, H, 1 1⅓ 0 2 1 3 0 35 9.41 Puk, L, 1-1, BS, 0-2 ⅔ 1 3 2 0 0 6 2.73 Pruitt 2 1 1 0 0 17 5.14 Snead 1⅔ 0 0 0 1 0 17 7.90

New York IP H R ER BB SO NP ERA Montgomery 6 6 5 5 1 6 97 3.27 Abreu, W, 1-0 2⅓ 0 0 0 1 4 35 2.76

Inherited runners-scored – Puk 2-2, Pruitt 2-2. HBP – Montgomery (Murphy), Puk (Rizzo).

Umpires – Home, Manny Gonzalez; First, Stu Scheuwater; Second, Clint Vondrak; Third, CB Bucknor.

T – 3:24. A – 33,168 (47,309).