Major League Baseball box scores for Saturday, April 23, 2023

Toronto AB R H BI BB SO Avg. Springer rf 4 0 1 0 1 1 .209 Bichette ss 4 0 1 0 0 0 .344 Guerrero Jr. 1b 3 0 1 0 1 0 .346 Chapman 3b 4 0 0 0 0 2 .360 Varsho cf 4 0 1 0 0 1 .222 Kirk c 2 1 1 0 2 0 .261 Belt dh 3 0 0 0 0 2 .174 a-Jansen ph-dh 1 1 1 2 0 0 .139 Merrifield lf 4 0 1 0 0 0 .309 Espinal 2b 0 0 0 0 0 0 .114 1-Biggio pr-2b 3 0 0 0 0 0 .111 Totals 32 2 7 2 4 6

New York AB R H BI BB SO Avg. Volpe ss 4 1 1 2 0 1 .200 Judge cf 4 0 0 0 0 1 .257 Rizzo 1b 4 0 1 0 0 0 .319 2-Kiner-Falefa pr 0 1 0 0 0 0 .161 Torres 2b 4 0 2 0 0 0 .254 Calhoun dh 3 0 0 0 1 2 .136 F.Cordero rf 3 0 0 0 0 0 .186 b-LeMahieu ph 1 0 1 1 0 0 .250 Trevino c 3 0 0 0 0 1 .205 Cabrera lf 3 0 1 0 0 0 .238 Peraza 3b 2 1 1 0 1 0 .250 Totals 31 3 7 3 2 5

Toronto 000 000 002 2 7 1 New York 000 000 021 3 7 0

No outs when winning run scored.

a-homered for Belt in the 9th. b-singled for F.Cordero in the 9th.

1-ran for Espinal in the 2nd. 2-ran for Rizzo in the 9th.

E – Kirk (2). LOB – Toronto 8, New York 6. 2B – Guerrero Jr. (2), Kirk (1), Bichette (5), Cabrera (3), Rizzo (4). HR – Jansen (1), off Peralta; Volpe (2), off García. RBIs – Jansen 2 (6), Volpe 2 (4), LeMahieu (8). SB – Cabrera (4), Peraza (1), Varsho (4). CS – Springer (1).

Runners left in scoring position – Toronto 6 (Belt 2, Varsho 3, Springer); New York 2 (Judge 2). RISP – Toronto 0 for 9; New York 2 for 4.

GIDP – Springer.

DP – New York 1 (Torres, Volpe, Rizzo).

Toronto IP H R ER BB SO NP ERA Manoah 7⅔ 2 0 0 1 5 85 5.13 García 1⅔ 2 2 2 0 0 15 7.20 Romano, L, 2-1 ⅔ 3 1 1 1 0 11 3.86

New York IP H R ER BB SO NP ERA Cole 5 4 0 0 2 4 96 0.79 Marinaccio 1⅔ 0 0 0 1 0 14 0.93 Holmes 1⅔ 1 0 0 0 2 18 4.15 Peralta 2 2 2 1 0 19 3.38 J.Cordero, W, 1-0 0 0 0 0 0 3 2.45

Inherited runners-scored – Marinaccio 2-0, Peralta 1-0, J.Cordero 1-0. HBP – Cole (Espinal).

Umpires – Home, Manny Gonzalez; First, Quinn Wolcott; Second, Junior Valentine; Third, Adrian Johnson.

T – 2:35. A – 43,223 (47,309).