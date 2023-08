Major League Baseball box scores for Saturday, Aug. 19, 2023

San Francisco AB R H BI BB SO Avg. Wade Jr. 1b 4 1 2 1 0 0 .259 1-Schmitt pr-3b 1 0 0 0 0 1 .204 Meckler cf 3 0 0 0 0 3 .176 a-Slater ph-cf 1 0 0 0 0 1 .248 Flores dh 4 0 1 0 0 0 .299 Pederson lf 3 1 1 0 1 1 .232 Conforto rf 4 2 2 0 0 1 .250 Davis 3b-1b 3 1 2 1 0 1 .247 Sabol c 4 0 2 0 0 1 .243 Bailey c 0 0 0 0 0 0 .264 Camargo ss 3 0 0 1 1 0 .300 Estrada 2b 4 0 1 1 0 2 .271 Totals 34 5 11 4 2 11

Atlanta AB R H BI BB SO Avg. Acuña Jr. rf 4 1 1 1 0 1 .333 Harris II cf 4 0 0 0 0 2 .287 Riley 3b 4 0 1 0 0 2 .279 Olson 1b 4 1 1 0 0 1 .271 Ozuna dh 4 1 3 0 0 0 .251 2-Williams pr-dh 0 1 0 0 0 0 --- Rosario lf 4 2 4 3 0 0 .260 d'Arnaud c 4 0 1 1 0 2 .255 Arcia ss 3 0 0 1 0 0 .278 Lopez 2b 2 0 0 0 0 0 .333 b-Grissom ph-2b 1 0 0 0 0 0 .273 Totals 34 6 11 6 0 8

San Francisco 110 201 000 5 11 0 Atlanta 020 110 02x 6 11 0

a-struck out for Meckler in the 7th. b-grounded out for Lopez in the 7th.

1-ran for Wade Jr. in the 7th. 2-ran for Ozuna in the 8th.

LOB – San Francisco 5, Atlanta 4. 2B – Davis (16), Rosario (20), d'Arnaud (11). HR – Wade Jr. (12), off Chirinos; Acuña Jr. (28), off Webb; Rosario (19), off Ty.Rogers. RBIs – Wade Jr. (34), Camargo (1), Davis (57), Estrada (38), Rosario 3 (61), Arcia (45), d'Arnaud (30), Acuña Jr. (74). SF – Davis.

Runners left in scoring position – San Francisco 2 (Wade Jr., Estrada); Atlanta 2 (Lopez 2). RISP – San Francisco 3 for 7; Atlanta 1 for 8.

Runners moved up – Camargo, Arcia. GIDP – Estrada, Flores, Camargo, Arcia.

DP – San Francisco 1 (Estrada, Camargo, Wade Jr.); Atlanta 3 (Arcia, Lopez, Olson; Lopez, Arcia, Olson; Riley, Lopez, Olson).

San Francisco IP H R ER BB SO NP ERA Webb 6 9 4 4 0 5 95 3.36 Ty.Rogers, L, 4-5, BS, 2-8 2 2 2 2 0 3 27 2.73

Atlanta IP H R ER BB SO NP ERA Chirinos 4 7 4 4 1 4 77 9.27 Hand 1 1 1 1 0 1 19 4.50 Johnson 1 2 0 0 0 1 13 0.00 Minter 1 1 0 0 0 1 11 4.20 Yates, W, 7-0 1 0 0 0 1 2 12 2.81 Iglesias, S, 24-26 1 0 0 0 0 2 10 2.95

Inherited runners-scored – Johnson 1-1.

Umpires – Home, D.J. Reyburn; First, Angel Hernandez; Second, James Hoye; Third, John Libka.

T – 2:25. A – 42,744 (41,149).