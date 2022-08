Major League Baseball box scores for Saturday, Aug. 20, 2022

Seattle AB R H BI BB SO Avg. Rodríguez cf 5 1 3 0 0 1 .270 France 1b 3 0 0 1 1 1 .287 Winker lf 4 0 0 0 1 1 .225 Haniger dh 5 1 1 0 0 1 .276 Crawford ss 5 0 0 0 0 1 .257 Suárez 3b 3 1 2 1 1 0 .228 Frazier 2b 2 0 0 1 0 0 .248 Raleigh c 3 0 0 0 1 2 .207 Lamb rf 2 0 0 0 0 0 .200 a-Moore ph-rf 1 0 1 0 0 0 .203 b-Santana ph 1 0 0 0 0 0 .197 Haggerty rf 0 0 0 0 0 0 .310 Totals 34 3 7 3 4 7

Oakland AB R H BI BB SO Avg. Kemp lf 4 1 2 2 0 1 .222 Brown 1b 4 0 0 0 1 3 .227 Murphy c 4 0 1 0 1 0 .249 Vogt dh 2 0 0 0 2 0 .145 1-Neuse pr-dh 1 0 0 1 0 0 .226 Pinder rf 4 0 0 0 0 1 .237 Machín 3b 4 1 1 0 0 2 .230 Bride 2b 4 1 1 0 0 0 .225 Allen ss 4 1 1 1 0 2 .207 Stevenson cf 3 0 2 0 0 1 .192 Totals 34 4 8 4 4 10

Seattle 100 100 010 0 3 7 1 Oakland 000 030 000 1 4 8 0

No outs when winning run scored.

a-singled for Lamb in the 7th. b-grounded out for Moore in the 9th.

1-ran for Vogt in the 8th.

E – Frazier (6). LOB – Seattle 9, Oakland 10. 2B – Stevenson (2). 3B – Rodríguez (3), Suárez (2). RBIs – France (62), Frazier (31), Suárez (69), Allen (10), Kemp 2 (28), Neuse (24). SB – Frazier (8), Rodríguez (22). CS – Frazier (4). SF – France, Frazier. S – Stevenson, Kemp.

Runners left in scoring position – Seattle 3 (France, Lamb, Haniger); Oakland 3 (Murphy, Allen, Brown). RISP – Seattle 1 for 7; Oakland 2 for 9.

Runners moved up – Crawford, Kemp. GIDP – France, Vogt.

DP – Seattle 1 (Suárez, France); Oakland 1 (Allen, Brown).

Seattle IP H R ER BB SO NP ERA Gilbert 5⅔ 6 3 2 0 4 66 3.52 Festa 1⅔ 1 0 0 1 1 23 3.65 Swanson 1⅔ 1 0 0 0 1 17 0.95 Sewald 1⅔ 0 0 0 1 1 15 2.22 Muñoz 1⅔ 0 0 0 0 3 13 2.55 D.Castillo, L, 7-2 ⅔ 0 1 0 2 0 7 3.54

Oakland IP H R ER BB SO NP ERA Kaprielian 5⅔ 3 2 2 4 3 78 4.29 Puk, H, 16 1⅔ 0 0 0 0 1 11 2.36 Acevedo, H, 17 1⅔ 1 0 0 0 1 14 2.98 Jackson, BS, 3-6 1⅔ 2 1 1 0 1 23 2.87 Jiménez, W, 3-4 2⅔ 1 0 0 0 1 21 3.31

IBB – off D.Castillo (Brown). HBP – Puk (Frazier).

Umpires – Home, Roberto Ortiz; First, Doug Eddings; Second, Bill Miller; Third, Brian Knight.

T – 3:19. A – 9,626 (46,847)