Major League Baseball box scores for Saturday, Aug. 26, 2023

Atlanta AB R H BI BB SO Avg. Acuña Jr. rf 5 1 1 0 0 1 .333 Harris II cf 5 0 1 0 0 2 .286 Riley 3b 3 2 1 1 2 1 .275 Olson 1b 5 1 3 2 0 1 .272 Ozuna dh 4 1 1 0 0 1 .263 Rosario lf 2 1 1 1 2 0 .262 Murphy c 3 0 0 0 0 1 .268 Arcia ss 3 1 1 2 0 1 .275 Lopez 2b 3 0 0 1 0 1 .364 Totals 33 7 9 7 4 9

San Francisco AB R H BI BB SO Avg. Slater cf 2 1 0 0 1 1 .246 b-Pederson ph-lf 2 0 0 0 0 0 .239 Estrada 2b 4 0 0 0 0 2 .274 Flores dh 4 1 1 2 0 1 .299 Davis 1b 4 0 2 0 0 1 .246 Bailey c 4 0 1 0 0 3 .256 DeJong ss 4 0 0 0 0 0 .231 Ramos lf-rf 3 1 1 0 1 1 .227 Schmitt 3b 4 0 1 0 0 0 .197 Matos rf 2 0 1 0 0 0 .251 a-Meckler ph-cf 2 0 1 1 0 1 .281 Totals 35 3 8 3 2 10

Atlanta 101 011 030 7 9 0 San Francisco 002 000 001 3 8 0

a-struck out for Matos in the 7th. b-grounded out for Slater in the 7th.

LOB – Atlanta 6, San Francisco 7. 2B – Olson (23), Harris II (21), Davis (18), Matos (9). HR – Riley (30), off Manaea; Arcia (15), off Jackson; Flores (19), off Fried. RBIs – Olson 2 (112), Riley (78), Arcia 2 (49), Rosario (64), Lopez (9), Flores 2 (48), Meckler (1). SB – Rosario (3), Acuña Jr. (59). CS – Harris II (3). SF – Arcia, Lopez.

Runners left in scoring position – Atlanta 5 (Lopez, Murphy 2, Ozuna, Acuña Jr.); San Francisco 4 (Pederson, Schmitt, Slater 2). RISP – Atlanta 2 for 7; San Francisco 1 for 6.

Atlanta IP H R ER BB SO NP ERA Fried, W, 5-1 6 6 2 2 2 8 98 2.85 Yates, H, 8 1 0 0 0 0 1 16 2.84 Johnson 1 0 0 0 0 1 11 0.69 Minter 1 2 1 1 0 0 17 4.21

San Francisco IP H R ER BB SO NP ERA Walker 1⅔ 1 1 1 2 3 31 2.25 Manaea, L, 4-5 3⅔ 3 2 2 2 5 74 5.05 Jackson 1 1 1 1 0 0 11 2.42 Ta.Rogers ⅔ 2 1 1 0 1 12 2.86 Junis 2 2 2 2 0 0 31 4.09

Inherited runners-scored – Manaea 1-0, Junis 1-1. HBP – Junis (Murphy). WP – Junis.

Umpires – Home, Alex Tosi; First, Emil Jimenez; Second, Chris Guccione; Third, Todd Tichenor.

T – 2:41. A – 36,798 (41,915).