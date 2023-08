Major League Baseball box scores for Saturday, Aug. 5, 2023

San Francisco AB R H BI BB SO Avg. Wade Jr. 1b 3 0 0 0 1 2 .265 Estrada 2b 3 1 1 0 1 0 .273 Flores dh 4 0 2 0 0 0 .308 Pederson lf 3 0 0 1 0 2 .233 Davis 3b 2 0 0 0 1 1 .257 Conforto rf 4 0 0 0 0 1 .240 Bailey c 2 0 0 0 2 2 .250 Crawford ss 4 0 0 0 0 1 .211 Matos cf 3 0 0 0 0 1 .243 Totals 28 1 3 1 5 10

Oakland AB R H BI BB SO Avg. Ruiz cf 3 0 1 0 0 1 .258 Bleday lf 3 0 0 0 0 2 .203 d-Bride ph-1b 1 0 0 0 0 0 .196 Gelof 2b 3 0 0 0 1 1 .232 Brown rf 4 0 1 1 0 1 .210 Diaz 3b 3 1 1 1 0 0 .248 Thomas dh 2 0 0 0 0 2 .243 a-Rooker ph-dh 1 0 1 0 0 0 .244 Langeliers c 3 0 1 0 0 1 .202 Soderstrom 1b 2 0 0 0 0 2 .191 b-Díaz ph-ss 1 1 1 0 0 0 .211 Allen ss 2 0 0 0 0 0 .181 c-Kemp ph-lf 0 0 0 0 1 0 .217 Totals 28 2 6 2 2 10

San Francisco 000 000 010 1 3 0 Oakland 000 010 01x 2 6 1

a-singled for Thomas in the 7th. b-singled for Soderstrom in the 8th. c-walked for Allen in the 8th. d-lined out for Bleday in the 8th.

E – Langeliers (9). LOB – San Francisco 7, Oakland 5. HR – Diaz (8), off Stripling. RBIs – Pederson (38), Diaz (17), Brown (31). SB – Ruiz (44). SF – Pederson. S – Ruiz.

Runners left in scoring position – San Francisco 1 (Matos); Oakland 1 (Brown). RISP – San Francisco 0 for 2; Oakland 1 for 4.

DP – Oakland 1 (Bleday, Soderstrom, Bleday).

San Francisco IP H R ER BB SO NP ERA Stripling 5⅓ 3 1 1 0 7 74 5.21 Manaea 1 1 0 0 0 3 25 5.25 Walker, L, 4-1 ⅓ 1 1 1 1 0 15 2.56 Alexander 1 0 0 1 0 3 2.97

Oakland IP H R ER BB SO NP ERA Blackburn 6⅔ 2 0 0 3 7 105 4.35 Pruitt, H, 3 1⅔ 0 0 0 1 1 18 3.40 Felipe, H, 1 ⅓ 1 1 1 1 1 15 2.38 May, W, 3-4 1 0 0 0 0 1 20 4.30

Inherited runners-scored – Alexander 2-1, May 2-1. IBB – off Alexander (Gelof).

Umpires – Home, Dan Merzel; First, Ryan Additon; Second, Will Little; Third, Lance Barksdale.

T – 2:34. A – 37,553 (46,847).