Major League Baseball box scores for Saturday, July 15, 2023

San Francisco AB R H BI BB SO Avg. Wade Jr. 1b 2 0 0 0 2 1 .273 1-Schmitt pr-2b 0 1 0 0 0 0 .228 Pederson dh 4 1 1 0 0 1 .240 J.Davis 3b 3 0 0 0 1 1 .270 Conforto rf 3 0 1 1 1 1 .241 Yastrzemski cf-lf 4 1 1 1 0 2 .251 Bailey c 4 0 0 0 0 4 .282 Sabol lf 3 0 0 0 0 1 .255 Matos cf 0 0 0 0 0 0 .263 Crawford ss 3 0 0 0 0 2 .212 Wisely 2b 2 0 0 0 0 1 .185 b-Flores ph-1b 2 0 0 0 0 1 .276 Totals 30 3 3 2 4 15

Pittsburgh AB R H BI BB SO Avg. Suwinski cf 5 0 0 0 0 3 .226 Reynolds lf 3 0 0 0 1 0 .262 Santana 1b 3 0 1 0 1 0 .232 Choi dh 4 0 1 0 0 1 .176 H.Davis rf 4 1 2 1 0 0 .269 Gonzales 2b 4 0 0 0 0 1 .258 Marcano ss 4 0 1 0 0 0 .245 Triolo 3b 3 0 1 0 1 1 .304 Hedges c 1 0 0 0 0 0 .175 a-Joe ph 1 0 1 0 0 0 .243 Delay c 0 0 0 0 0 0 .257 c-Palacios ph 1 0 0 0 0 0 .231 Totals 33 1 7 1 3 6

San Francisco 010 000 020 3 3 0 Pittsburgh 010 000 000 1 7 1

a-singled for Hedges in the 7th. b-grounded out for Wisely in the 8th. c-popped out for Delay in the 9th.

1-ran for Wade Jr. in the 8th.

E – Delay (3). LOB – San Francisco 6, Pittsburgh 9. 2B – Santana (22). HR – Yastrzemski (11), off Oviedo; H.Davis (2), off Cobb. RBIs – Yastrzemski (28), Conforto (47), H.Davis (8). S – Hedges.

Runners left in scoring position – San Francisco 2 (Yastrzemski 2); Pittsburgh 5 (Choi 2, Suwinski, Reynolds 2). RISP – San Francisco 1 for 4; Pittsburgh 0 for 8.

Runners moved up – Triolo.

San Francisco IP H R ER BB SO NP ERA Cobb 6⅔ 4 1 1 2 5 94 2.82 Ta.Rogers, W, 5-3 1⅔ 1 0 0 1 1 16 3.19 Alexander, H, 5 1⅔ 1 0 0 0 0 13 3.28 Doval, S, 28-30 1⅔ 1 0 0 0 0 17 2.51

Pittsburgh IP H R ER BB SO NP ERA Oviedo 7⅔ 1 1 1 3 10 107 4.53 Mlodzinski, L, 1-2 ⅓ 1 2 1 1 0 9 3.00 Bednar 1 0 0 0 2 14 1.25 Moreta 1⅔ 0 0 0 0 3 11 3.32

Inherited runners-scored – Bednar 2-2. HBP – Oviedo (Crawford), Moreta (Matos). WP – Doval.

Umpires – Home, Brennan Miller; First, Jansen Visconti; Second, Derek Thomas; Third, Jordan Baker.

T – 2:25. A – 34,236 (38,753).