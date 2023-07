Major League Baseball box scores for Saturday, July 22, 2023

Houston AB R H BI BB SO Avg. Kessinger 2b 4 0 1 0 0 2 .261 c-Dubón ph 1 0 0 0 0 1 .270 Peña ss 4 0 0 0 0 1 .236 Tucker rf 4 0 1 0 0 2 .302 Bregman 3b 4 1 2 1 0 0 .252 J.Abreu 1b 4 0 2 0 0 0 .245 McCormick lf 2 0 0 0 2 1 .282 Julks dh 3 0 0 0 1 1 .263 Meyers cf 2 0 0 0 1 1 .225 a-Madris ph 0 0 0 0 1 0 .130 Maldonado c 3 0 0 0 0 2 .163 b-Y.Diaz ph 1 0 0 0 0 0 .262 Totals 32 1 6 1 5 11

Oakland AB R H BI BB SO Avg. Kemp lf 4 0 0 0 0 0 .210 Gelof 2b 3 2 2 1 1 0 .276 Bleday cf 2 0 0 0 2 0 .208 S.Brown 1b 3 2 1 1 1 1 .198 Thomas rf 3 0 1 0 1 1 .318 Peterson 3b 3 0 2 2 1 0 .218 Soderstrom dh 3 0 0 0 1 3 .120 Langeliers c 3 0 0 0 1 1 .203 Allen ss 4 0 0 0 0 0 .187 Totals 28 4 6 4 8 6

Houston 000 001 000 1 6 0 Oakland 000 002 11x 4 6 2

a-walked for Meyers in the 9th. b-flied out for Maldonado in the 9th. c-struck out for Kessinger in the 9th.

E – Allen (4), Gelof (1). LOB – Houston 9, Oakland 8. 2B – Tucker (25). HR – Bregman (16), off Blackburn; Gelof (1), off Stanek; S.Brown (10), off Kuhnel. RBIs – Bregman (63), Peterson 2 (27), Gelof (3), S.Brown (28). SB – McCormick (11), Peterson (11). CS – Gelof (1).

Runners left in scoring position – Houston 5 (Dubón, Meyers, Maldonado, Bregman 2); Oakland 3 (Allen, Langeliers 2). RISP – Houston 0 for 9; Oakland 1 for 5.

Runners moved up – Tucker, Julks, Y.Diaz. GIDP – Julks, Peña.

DP – Oakland 2 (Allen, Gelof, S.Brown; Gelof, Allen, S.Brown).

Houston IP H R ER BB SO NP ERA Javier, L, 7-2 5 1 2 2 6 5 97 4.32 Maton, BS, 1-3 ⅔ 1 0 0 2 0 14 2.44 Stanek 1⅓ 1 1 1 0 0 21 4.76 Kuhnel ⅓ 3 1 1 0 1 14 18.00 Martinez 0 0 0 0 0 6 3.96

Oakland IP H R ER BB SO NP ERA Blackburn 5⅓ 5 1 1 3 5 99 5.06 Pruitt, W, 2-6 0 0 0 0 0 4 3.96 Erceg, H, 4 2⅔ 1 0 0 0 4 36 5.28 May, S, 9-11 1⅔ 0 0 0 2 2 23 4.73

Maton pitched to 3 batters in the 6th

Inherited runners-scored – Maton 2-2, Stanek 3-0, Martinez 2-0, Pruitt 2-0.

Umpires – Home, Ryan Blakney; First, Marvin Hudson; Second, Hunter Wendelstedt; Third, John Tumpane.

T – 2:57. A – 14,507 (46,847).