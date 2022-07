Major League Baseball box scores for Saturday, July 30, 2022

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Ortega cf 3 0 1 0 0 1 .233 b-Velazquez ph-cf 2 0 1 2 0 0 .247 Contreras dh 5 0 2 1 0 1 .255 2-Morel pr 0 0 0 0 0 0 .269 Suzuki rf 5 0 1 1 0 1 .260 Happ lf 5 0 0 0 0 4 .280 Hoerner ss 3 0 0 0 1 0 .297 Wisdom 3b 4 0 0 0 0 0 .223 Gomes c 3 2 1 0 0 0 .219 Rivas 1b 2 0 1 0 0 0 .232 a-Higgins ph-1b 2 1 1 0 0 1 .282 Bote 2b 4 1 2 0 0 1 .271 Totals 38 4 10 4 1 9

San Francisco AB R H BI BB SO Avg. Ruf lf 2 1 0 0 1 0 .219 Yastrzemski rf 1 0 0 0 0 0 .227 Slater cf 4 1 1 1 0 2 .291 Mercedes dh 3 0 2 1 1 0 .283 Flores 2b 4 0 1 0 0 1 .248 Belt 1b 2 0 0 0 2 0 .235 Estrada ss 2 0 0 0 0 2 .262 1-Vosler pr-ss 1 0 0 0 0 1 .279 Villar 3b 4 1 1 0 0 1 .179 González rf-lf 4 1 1 2 0 2 .281 Bart c 4 1 1 1 0 1 .186 Totals 31 5 7 5 4 10

Chicago 000 000 103 4 10 0 San Francisco 002 300 00x 5 7 1

a-struck out for Rivas in the 7th. b-singled for Ortega in the 7th.

1-ran for Estrada in the 5th. 2-ran for Contreras in the 9th.

E – Villar (2). LOB – Chicago 9, San Francisco 7. 2B – Suzuki (15), Slater (9). HR – González (4), off Smyly; Bart (7), off Smyly. RBIs – Velazquez 2 (15), Contreras (38), Suzuki (30), Slater (24), Mercedes (8), González 2 (29), Bart (14).

Runners left in scoring position – Chicago 6 (Wisdom 2, Hoerner 2, Suzuki, Happ); San Francisco 3 (Estrada, Belt, Vosler). RISP – Chicago 2 for 13; San Francisco 1 for 4.

Runners moved up – Suzuki.

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Smyly, L, 3-6 4⅔ 7 5 5 2 5 87 4.42 Leiter Jr. 2 0 0 0 1 3 49 5.01 Brault 1⅓ 0 0 0 1 2 20 0.00

San Francisco IP H R ER BB SO NP ERA Junis 4⅔ 5 0 0 1 4 74 2.78 Rogers, W, 2-3 2⅔ 0 0 0 0 3 22 4.56 García ⅓ 2 1 1 0 1 13 3.06 Marte 1 2 2 2 0 1 30 5.53 Leone, S, 3-6 1⅔ 1 1 1 0 0 14 3.96

Inherited runners-scored – Brault 1-0, Marte 2-1, Leone 2-2. HBP – Leiter Jr. (Estrada), Marte (Gomes).

Umpires – Home, John Tumpane; First, Ryan Blakney; Second, Charlie Ramos; Third, Adrian Johnson.

T – 3:06. A – 40,971 (41,915).