Major League Baseball box scores for Saturday, July 8, 2023

Colorado AB R H BI BB SO Avg. Profar lf 5 0 1 0 0 2 .245 Tovar ss 4 0 0 0 0 2 .262 McMahon 3b 4 1 1 0 0 1 .260 Bryant dh 2 1 1 0 2 0 .261 Cron 1b 4 0 2 1 0 0 .249 Grichuk rf 4 0 1 1 0 0 .294 Trejo 2b 3 0 1 0 0 0 .243 d-Díaz ph-c 1 0 0 0 0 0 .277 Doyle cf 3 0 1 0 0 1 .211 e-Jones ph 1 0 0 0 0 1 .297 Wynns c 3 1 1 1 0 1 .000 Castro 2b 1 0 0 0 0 1 .275 Totals 35 3 9 3 2 9

San Francisco AB R H BI BB SO Avg. Wade Jr. 1b 4 0 1 0 0 0 .275 Pederson dh 4 1 1 0 0 1 .244 Flores 3b-2b 4 1 1 0 0 0 .271 Conforto rf 4 1 3 2 0 1 .235 Yastrzemski cf 1 0 0 0 1 0 .255 a-Slater ph-cf-lf 2 1 1 2 0 0 .338 Bailey c 4 1 1 0 0 2 .301 Sabol lf 2 0 2 1 0 0 .259 b-Matos ph-cf 2 0 1 0 0 0 .243 Crawford ss 3 0 0 0 0 0 .215 1-Davis pr-3b 1 0 0 0 0 1 .277 Wisely 2b 2 0 0 0 0 2 .184 c-Schmitt ph-ss 1 0 0 0 0 0 .231 Totals 34 5 11 5 1 7

Colorado 110 000 010 3 9 0 San Francisco 200 120 00x 5 11 0

a-homered for Yastrzemski in the 5th. b-singled for Sabol in the 6th. c-flied out for Wisely in the 6th. d-popped out for Trejo in the 8th. e-struck out for Doyle in the 9th.

1-ran for Crawford in the 6th.

LOB – Colorado 7, San Francisco 6. 2B – Bryant (7), Pederson (5), Bailey (11), Flores (10). HR – Wynns (1), off Walker; Conforto (13), off Seabold; Slater (3), off Hand. RBIs – Cron (23), Wynns (0), Grichuk (21), Conforto 2 (44), Sabol (34), Slater 2 (13). SB – McMahon (5).

Runners left in scoring position – Colorado 3 (Díaz, Grichuk, Profar); San Francisco 1 (Yastrzemski). RISP – Colorado 3 for 6; San Francisco 3 for 6.

Runners moved up – Wynns. GIDP – Doyle, Crawford.

DP – Colorado 1 (Tovar, Cron); San Francisco 1 (Wisely, Wade Jr.).

Colorado IP H R ER BB SO NP ERA Seabold, L, 1-6 3 7 3 3 1 3 73 6.65 Hand 1⅓ 2 2 2 0 1 24 5.16 Abad 1⅓ 1 0 0 0 1 20 5.40 Koch 1 0 0 0 0 8 0.00 Hollowell 1⅔ 0 0 0 0 2 12 6.14

San Francisco IP H R ER BB SO NP ERA Walker 2⅔ 3 2 2 1 4 45 3.13 Wood, W, 4-3 5⅔ 3 0 0 1 3 72 4.68 Ty.Rogers, H, 20 1⅔ 3 1 1 0 0 16 2.17 Doval, S, 26-28 1⅔ 0 0 0 0 2 10 2.63

Inherited runners-scored – Hand 1-0.

Umpires – Home, Shane Livensparger; First, Mark Ripperger; Second, Quinn Wolcott; Third, Dan Bellino.

T – 2:38. A – 34,568 (41,915).