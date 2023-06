Major League Baseball box scores for Saturday, June 10, 2023

#mlbboxscore Oakland 2, Milwaukee 1 (10) Oakland AB R H BI BB SO Avg. Ruiz cf 3 0 1 0 1 1 .264 Noda 1b 5 0 0 0 0 1 .241 Brown lf 4 0 1 0 0 1 .195 Laureano rf 4 0 1 0 0 1 .230 Peterson 2b-3b 3 1 1 0 1 1 .223 Bride 3b 2 0 0 0 1 1 .286 2-Kemp pr-2b 0 1 0 0 0 0 .149 Díaz ss 4 0 3 1 0 0 .208 3-Smith pr-ss 0 0 0 0 0 0 .186 Bleday dh 3 0 0 1 0 2 .209 c-Rooker ph-dh 1 0 0 0 0 0 .262 Langeliers c 3 0 0 0 1 2 .215 Totals 32 2 7 2 4 10 Milwaukee AB R H BI BB SO Avg. Yelich lf 5 0 1 0 0 1 .253 Adames ss 4 0 0 0 1 0 .203 Tellez dh 3 0 1 0 0 1 .228 a-Contreras ph-dh 1 1 1 1 0 0 .244 O.Miller 3b-1b 4 0 1 0 0 2 .313 Singleton 1b 3 0 0 0 0 0 .136 b-Urías ph-3b 1 0 0 0 0 0 .056 Anderson rf 3 0 1 0 1 0 .233 1-Perkins pr-rf 0 0 0 0 0 0 .160 Wiemer cf 3 0 0 0 1 2 .224 Caratini c 4 0 1 0 0 1 .238 Monasterio 2b 4 0 0 0 0 1 .258 Totals 35 1 6 1 3 8 Oakland 000 010 000 1_2 7 0 Milwaukee 000 000 010 0_1 6 1 a-homered for Tellez in the 8th. b-lined out for Singleton in the 9th. c-grounded out for Bleday in the 10th. 1-ran for Anderson in the 9th. 2-ran for Bride in the 10th. 3-ran for Díaz in the 10th. E_Caratini (1). LOB_Oakland 7, Milwaukee 8. 2B_Díaz (6). HR_Contreras (8), off Lovelady. RBIs_Bleday (5), Díaz (10), Contreras (20). SB_Caratini (1), Ruiz (31), Peterson (8). CS_Yelich (2), Brown (1). Runners left in scoring position_Oakland 3 (Noda 2, Bride); Milwaukee 5 (Adames, Monasterio 3, Singleton). RISP_Oakland 1 for 5; Milwaukee 0 for 6. Runners moved up_Caratini, Yelich. GIDP_Rooker. DP_Milwaukee 1 (Adames, Monasterio, O.Miller). Oakland IP H R ER BB SO NP ERA Blackburn 6 4 0 0 1 5 95 3.60 Pruitt, H, 2 1 1 0 0 1 1 26 3.57 Lovelady, BS, 0-2 1 1 1 1 0 1 20 4.19 Fujinami, W, 3-6 1 0 0 0 1 1 15 11.23 Long, S, 1-1 1 0 0 0 0 0 15 3.00 Milwaukee IP H R ER BB SO NP ERA Teheran 7 6 1 1 1 6 98 1.48 Peguero 1 0 0 0 1 2 23 2.38 Williams 1 0 0 0 1 2 23 0.42 Payamps, L, 2-1 1 1 1 0 1 0 19 2.67 HBP_Teheran (Bride). Umpires_Home, Jeff Nelson; First, Tom Hanahan; Second, CB Bucknor; Third, Ben May. T_3:07. A_35,157 (41,700).