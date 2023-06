Major League Baseball box scores for Saturday, June 17, 2023

Philadelphia AB R H BI BB SO Avg. Schwarber lf 5 0 1 1 1 2 .178 Turner ss 5 1 1 0 1 1 .247 Bohm 1b 6 1 1 0 0 3 .271 Harper dh 6 0 2 0 0 2 .296 Realmuto c 3 0 1 0 2 1 .261 Stott 2b 4 0 1 2 0 0 .300 Clemens rf 3 0 0 0 0 1 .248 b-Harrison ph-rf 2 0 1 0 0 0 .211 Marsh cf 3 0 0 0 0 2 .257 c-Pache ph-cf 2 1 0 0 0 0 .310 Sosa 3b 5 0 1 0 0 0 .247 Totals 44 3 9 3 4 12

Oakland AB R H BI BB SO Avg. Ruiz cf 5 0 2 0 1 2 .261 Laureano rf 1 0 0 0 0 1 .220 Bleday rf 4 0 0 0 1 1 .206 Noda 1b 5 0 1 0 0 3 .246 Rooker lf 2 0 0 0 0 1 .254 a-Brown ph-lf 3 1 0 0 0 1 .200 Bride 3b 3 0 0 0 0 2 .209 d-Kemp ph-2b 1 0 1 0 0 0 .159 Pérez c 5 1 3 2 0 0 .248 Díaz ss 3 0 1 0 0 0 .208 1-Wade pr-ss 2 0 0 0 0 0 .067 Peterson 2b-3b 5 0 0 0 0 1 .224 Langeliers dh 4 0 0 0 0 2 .209 Totals 43 2 8 2 2 14

Philadelphia 000 001 000 011 3 9 1 Oakland 000 010 000 010 2 8 0

a-popped out for Rooker in the 6th. b-grounded out for Clemens in the 9th. c-grounded out for Marsh in the 9th. d-singled for Bride in the 9th.

1-ran for Díaz in the 7th.

E – Harrison (3). LOB – Philadelphia 13, Oakland 12. 2B – Ruiz (17), Pérez (3). HR – Pérez (4), off Strahm. RBIs – Stott 2 (29), Schwarber (39), Pérez 2 (14). SB – Bleday (2), Ruiz (36). SF – Stott. S – Kemp, Langeliers.

Runners left in scoring position – Philadelphia 6 (Turner, Bohm, Pache, Clemens 2, Harper); Oakland 9 (Bleday, Langeliers 3, Brown 2, Bride 2, Peterson). RISP – Philadelphia 2 for 13; Oakland 1 for 19.

Runners moved up – Schwarber, Harper, Sosa, Noda, Pérez.

Philadelphia IP H R ER BB SO NP ERA Sánchez 4⅔ 1 0 0 1 5 61 3.24 Strahm 1 2 1 1 0 2 24 4.05 Marte 2 0 0 0 1 13 7.36 Soto 0 0 0 0 0 14 4.88 Alvarado 1⅔ 1 0 0 0 1 9 0.98 Kimbrel 1⅔ 1 0 0 0 2 25 4.50 Vasquez, W, 2-0 2⅔ 1 1 0 1 2 22 1.62 Hoffman, S, 1-1 1⅔ 0 0 0 0 1 6 2.57

Oakland IP H R ER BB SO NP ERA Kaprielian 5⅓ 5 1 1 0 6 83 6.38 Moll, BS, 0-1 1 1 0 0 1 3 30 4.10 Erceg 1⅔ 1 0 0 0 1 15 2.87 Long 1⅔ 0 0 0 0 0 12 3.00 May 1⅔ 0 0 0 1 1 11 6.23 Waldichuk, L, 1-5 2⅔ 2 2 0 2 1 34 6.64

Inherited runners-scored – Marte 1-0, Soto 2-0, Moll 2-1. IBB – off Moll (Realmuto), off May (Schwarber), off Vasquez (Ruiz), off Waldichuk (Realmuto).

Umpires – Home, Jordan Baker; First, Tripp Gibson; Second, Mark Carlson; Third, Brennan Miller.

T – 3:27. A – 12,015 (46,847).