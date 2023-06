Major League Baseball box scores for Saturday, June 24, 2023

Texas AB R H BI BB SO Avg. Semien 2b 5 0 3 0 0 0 .276 Seager ss 4 0 1 0 0 0 .354 Lowe 1b 3 0 0 0 1 2 .271 García rf 3 0 1 0 1 0 .262 Jung 3b 4 0 1 0 0 2 .273 Heim c 4 0 2 0 0 1 .279 1-J.Smith pr 0 0 0 0 0 0 .204 Garver dh 3 0 0 0 1 0 .254 2-Grossman pr 0 0 0 0 0 0 .227 Duran lf 4 0 0 0 0 1 .308 Taveras cf 4 0 0 0 0 2 .293 Totals 34 0 8 0 3 8

New York AB R H BI BB SO Avg. Bauers rf 4 0 0 0 0 1 .219 Cabrera rf 0 0 0 0 0 0 .189 Torres 2b 3 0 0 0 1 0 .246 Bader cf 4 0 1 0 0 1 .245 Rizzo 1b 3 0 1 0 0 2 .273 Stanton dh 3 0 1 0 0 1 .187 McKinney lf 3 1 1 1 0 1 .320 Kiner-Falefa 3b 3 0 0 0 0 1 .239 Higashioka c 3 0 0 0 0 0 .214 Volpe ss 2 0 0 0 1 1 .193 Totals 28 1 4 1 2 8

Texas 000 000 000 0 8 0 New York 000 100 00x 1 4 0

1-ran for Heim in the 9th. 2-ran for Garver in the 9th.

LOB – Texas 10, New York 5. 2B – Heim (17). HR – McKinney (4), off Gray. RBIs – McKinney (7).

Runners left in scoring position – Texas 4 (Lowe, Jung, Garver, Semien); New York 2 (Rizzo 2). RISP – Texas 1 for 9; New York 1 for 2.

Runners moved up – Seager, Bauers.

Texas IP H R ER BB SO NP ERA Gray, L, 6-3 5⅔ 3 1 1 2 4 82 2.89 Anderson 2⅔ 1 0 0 0 4 37 3.60 Barlow 1⅔ 0 0 0 0 0 9 2.00

New York IP H R ER BB SO NP ERA Severino, W, 1-2 6⅔ 5 0 0 2 4 95 5.25 Kahnle, H, 3 1⅔ 0 0 0 0 0 8 0.00 Peralta, H, 9 ⅓ 2 0 0 0 1 11 2.67 Holmes, H, 5 0 0 0 0 1 9 2.51 Marinaccio, S, 2-6 1⅔ 1 0 0 1 2 24 3.21

Inherited runners-scored – Holmes 2-0. WP – Holmes.

Umpires – Home, Carlos Torres; First, John Bacon; Second, Cory Blaser; Third, Andy Fletcher.

T – 2:28. A – 46,018 (47,309).