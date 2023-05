Major League Baseball box scores for Saturday, May 13, 2023

San Francisco AB R H BI BB SO Avg. Estrada 2b 4 1 0 0 0 2 .309 Flores dh 3 0 1 1 1 0 .248 Wade Jr. 1b 3 0 1 0 1 0 .278 Davis 3b 3 0 0 1 0 0 .300 Haniger lf 4 0 0 0 0 3 .179 Conforto rf 4 0 2 0 0 0 .191 Schmitt ss 4 0 2 0 0 0 .550 Bart c 2 0 0 0 0 1 .246 b-Sabol ph-c 2 0 1 0 0 1 .262 Wisely cf 3 1 0 0 0 0 .163 Totals 32 2 7 2 2 7

Arizona AB R H BI BB SO Avg. Rojas 3b 4 1 1 0 0 2 .259 Marte 2b 4 2 2 0 0 0 .270 Carroll lf 3 1 1 0 1 0 .283 Walker 1b 3 1 0 0 1 0 .266 Smith dh 2 0 1 0 0 0 .292 a-Longoria ph-dh 2 0 0 0 0 2 .221 Fletcher rf 4 1 2 5 0 0 .462 Perdomo ss 4 0 0 0 0 0 .341 Thomas cf 3 0 1 0 0 0 .202 Herrera c 2 1 1 0 0 0 .222 Totals 31 7 9 5 2 4

San Francisco 100 000 010 2 7 0 Arizona 000 004 03x 7 9 0

a-struck out for Smith in the 6th. b-singled for Bart in the 8th.

LOB – San Francisco 6, Arizona 3. 2B – Flores (5), Conforto (2), Thomas (5), Rojas (10). 3B – Fletcher 2 (1). HR – Fletcher (2), off Beck. RBIs – Davis (22), Flores (12), Fletcher 5 (13). CS – Schmitt (1). SF – Davis. S – Herrera.

Runners left in scoring position – San Francisco 3 (Wade Jr., Sabol, Conforto); Arizona 2 (Marte, Perdomo). RISP – San Francisco 1 for 6; Arizona 3 for 10.

DP – San Francisco 1 (Estrada, Wade Jr., Estrada); Arizona 2 (Perdomo, Fletcher, Walker, Fletcher; Herrera, Marte, Herrera).

San Francisco IP H R ER BB SO NP ERA DeSclafani, L, 3-3 5⅔ 5 3 3 1 2 77 3.06 Alexander, BS, 0-2 1⅔ 1 1 1 1 1 17 6.08 Ta.Rogers 1⅔ 0 0 0 0 0 11 5.40 Beck 1⅔ 3 3 3 0 1 27 5.71

Arizona IP H R ER BB SO NP ERA Gallen, W, 6-1 7 5 2 2 2 6 97 2.35 Chafin, H, 3 ⅓ 0 0 0 0 0 2 4.20 Misiewicz 2 0 0 0 0 18 2.70 K.Nelson ⅓ 0 0 0 0 1 4 1.15

Inherited runners-scored – Alexander 3-3, Chafin 1-0, K.Nelson 2-0. IBB – off Alexander (Walker). WP – Alexander, Beck, Gallen.

Umpires – Home, Ramon De Jesus; First, Doug Eddings; Second, Charlie Ramos; Third, Alfonso Marquez.

T – 2:34. A – 25,147 (48,359).