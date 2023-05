Major League Baseball box scores for Saturday, May 20, 2023

Detroit AB R H BI BB SO Avg. Vierling rf 4 1 1 0 0 0 .231 Báez ss 4 0 0 0 0 1 .234 Greene cf 4 0 0 0 0 2 .289 Torkelson 1b 4 1 2 2 0 0 .239 Ibáñez 2b 4 0 0 0 0 0 .217 Schoop 3b 3 0 2 0 0 1 .227 b-Maton ph 1 0 0 0 0 1 .154 Cabrera dh 2 0 0 0 1 0 .177 1-Baddoo pr-dh 1 0 0 0 0 0 .250 Haase lf-c 3 0 1 0 0 1 .259 Rogers c 2 0 0 0 0 0 .179 a-McKinstry ph-lf 1 0 0 0 0 0 .271 Totals 33 2 6 2 1 6

Washington AB R H BI BB SO Avg. Thomas rf 4 1 3 2 0 1 .292 Smith 1b 4 0 0 0 0 1 .268 Meneses dh 4 0 0 0 0 2 .287 Candelario 3b 4 1 2 2 0 0 .253 Dickerson lf 3 1 1 0 0 1 .267 Garrett lf 1 0 0 0 0 0 .243 Ruiz c 3 0 1 1 0 0 .235 Vargas 2b 3 1 1 0 0 0 .313 Abrams ss 3 1 1 0 0 0 .240 Call cf 3 0 0 0 0 0 .224 Totals 32 5 9 5 0 5

Detroit 200 000 000 2 6 0 Washington 000 121 01x 5 9 1

a-flied out for Rogers in the 7th. b-struck out for Schoop in the 9th.

1-ran for Cabrera in the 7th.

E – Dickerson (1). LOB – Detroit 5, Washington 3. 2B – Abrams (7), Dickerson (1), Thomas (7), Candelario (13). HR – Torkelson (4), off Corbin; Candelario (6), off Faedo. RBIs – Torkelson 2 (20), Candelario 2 (19), Thomas 2 (23), Ruiz (16).

Runners left in scoring position – Detroit 1 (Vierling); Washington 1 (Garrett). RISP – Detroit 0 for 3; Washington 3 for 7.

Runners moved up – McKinstry, Meneses. GIDP – Cabrera.

DP – Washington 1 (Abrams, Vargas, Smith).

Detroit IP H R ER BB SO NP ERA Faedo, L, 0-2 5⅔ 5 3 3 0 4 72 4.60 Holton 2⅔ 2 1 1 0 1 14 2.53 Vest 1⅔ 2 1 1 0 0 16 1.98

Washington IP H R ER BB SO NP ERA Corbin, W, 3-5 6⅔ 6 2 2 0 3 74 4.47 Edwards Jr., H, 7 1⅔ 0 0 0 1 1 21 2.41 Harvey, H, 8 1⅔ 0 0 0 0 1 14 3.15 Finnegan, S, 9-11 1⅔ 0 0 0 0 1 10 5.51

PB – Ruiz (4).

Umpires – Home, James Hoye; First, D.J. Reyburn; Second, John Libka; Third, Clint Vondrak.

T – 2:03. A – 31,721 (41,376).