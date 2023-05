Major League Baseball box scores for Saturday, May 27, 2023

Toronto AB R H BI BB SO Avg. Springer rf 5 1 1 0 0 1 .254 Bichette ss 5 1 3 4 0 1 .335 Guerrero Jr. 1b 5 0 1 0 0 1 .289 Belt dh 4 0 1 0 1 2 .261 Chapman 3b 4 0 0 0 0 2 .283 Merrifield 2b-lf 3 1 1 0 1 1 .292 Varsho lf-cf 4 1 1 2 0 0 .210 Kiermaier cf 0 0 0 0 0 0 .319 a-Biggio ph-2b 3 2 1 1 0 1 .167 Heineman c 1 1 0 0 1 1 .000 b-Kirk ph-c 2 0 1 0 0 0 .244 1-Lukes pr 0 0 0 0 0 0 .231 Totals 36 7 10 7 3 10

Minnesota AB R H BI BB SO Avg. Gallo 1b 4 1 0 0 1 4 .203 Julien 2b 5 2 3 2 0 1 .239 Buxton dh 5 0 1 0 0 1 .230 Kirilloff lf 5 1 2 1 0 2 .283 Castro 3b 4 3 2 3 0 1 .258 Wallner rf 4 1 4 3 0 0 .294 Jeffers c 4 0 0 0 0 1 .227 Farmer ss 3 1 2 0 1 0 .275 Taylor cf 4 0 0 0 0 1 .212 Totals 38 9 14 9 2 11

Toronto 102 100 003 7 10 0 Minnesota 310 030 11x 9 14 0

a-flied out for Kiermaier in the 3rd. b-flied out for Heineman in the 7th.

1-ran for Kirk in the 9th.

LOB – Toronto 6, Minnesota 8. 2B – Julien 2 (2). 3B – Bichette (1). HR – Bichette (11), off P.López; Biggio (4), off P.López; Varsho (8), off J.López; Castro (3), off Bassitt; Wallner (1), off Bassitt; Castro (4), off Cimber; Julien (4), off García. RBIs – Bichette 4 (37), Biggio (6), Varsho 2 (22), Kirilloff (7), Wallner 3 (4), Julien 2 (8), Castro 3 (10). SB – Castro (8).

Runners left in scoring position – Toronto 2 (Chapman, Belt); Minnesota 4 (Taylor 3, Buxton). RISP – Toronto 2 for 7; Minnesota 1 for 7.

Runners moved up – Springer, Guerrero Jr., Kirilloff, Wallner.

Toronto IP H R ER BB SO NP ERA Bassitt, L, 5-4 4⅔ 9 7 7 2 5 93 3.80 Bass 2⅔ 0 0 0 0 2 21 4.50 Cimber 1⅔ 3 1 1 0 1 26 4.85 García 1⅔ 2 1 1 0 3 20 6.46

Minnesota IP H R ER BB SO NP ERA P.López, W, 3-3 5 5 4 4 3 6 88 4.11 Moran, H, 6 1⅓ 0 0 0 0 1 9 3.91 Duran 1⅔ 1 0 0 0 2 12 1.40 J.López ⅔ 3 3 3 0 0 22 3.68 Stewart, S, 1-1 1⅔ 1 0 0 0 1 13 0.00

J.López pitched to 4 batters in the 9th

Inherited runners-scored – Moran 1-0, Stewart 2-1. HBP – Bassitt (Castro), J.López (Biggio).

Umpires – Home, Stu Scheuwater; First, Malachi Moore; Second, Mark Wegner; Third, Bruce Dreckman.

T – 2:50. A – 29,111 (38,544).