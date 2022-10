Major League Baseball box scores for Saturday, Oct. 8, 2022

Tampa Bay AB R H BI BB SO Avg. Díaz 3b-1b 6 0 0 0 0 2 .000 Franco ss 5 0 1 0 1 1 .111 Arozarena lf 5 0 1 0 1 2 .111 H.Ramírez dh 6 0 0 0 0 2 .111 Choi 1b 3 0 0 0 1 1 .000 1-Bruján pr-2b 2 0 1 0 0 0 .500 Paredes 2b 2 0 1 0 1 0 .667 b-Walls ph-3b 3 0 1 0 0 2 .200 Margot rf 5 0 1 0 1 1 .125 Bethancourt c 2 0 0 0 0 1 .000 a-Peralta ph 1 0 0 0 0 1 .000 Mejía c 3 0 0 0 0 2 .000 Siri cf 6 0 0 0 0 5 .111 Totals 49 0 6 0 5 20

Cleveland AB R H BI BB SO Avg. Kwan lf 5 0 0 0 1 1 .000 Rosario ss 5 0 0 0 0 3 .222 J.Ramírez 3b 6 0 0 0 0 2 .200 J.Naylor 1b 6 0 1 0 0 2 .222 Gonzalez rf 5 1 2 1 0 2 .333 Giménez 2b 5 0 0 0 0 5 .125 Brennan dh 5 0 1 0 0 2 .200 Hedges c 3 0 0 0 0 1 .000 c-Miller ph 1 0 0 0 0 0 .000 Maile c 0 0 0 0 1 0 --- Straw cf 4 0 1 0 1 1 .286 Totals 45 1 5 1 3 19

Tampa Bay 000 000 000 000 0 000 0 Cleveland 000 000 000 000 001 1 5 0

No outs when winning run scored.

a-pinch hit for Bethancourt in the 8th. b-pinch hit for Paredes in the 10th. c-grounded out for Hedges in the 11th.

1-ran for Choi in the 10th.

LOB – Tampa Bay 9, Cleveland 7. HR – Gonzalez (1), off Kluber. RBIs – Gonzalez (1). SB – Straw (1), Bruján (2). CS – Margot (1).

Runners left in scoring position – Tampa Bay 4 (Siri, Mejía, H.Ramírez, Margot); Cleveland 0. RISP – Tampa Bay 0 for 6; Cleveland 0 for 2.

Runners moved up – Margot. GIDP – H.Ramírez, Brennan, J.Naylor.

DP – Tampa Bay 2 (Franco, Choi; Choi, Franco, Choi); Cleveland 1 (J.Naylor, Rosario, Giménez, J.Naylor).

Tampa Bay IP H R ER BB SO NP ERA Glasnow 5⅔ 2 0 0 0 5 63 0.00 Fairbanks ⅔ 0 0 0 2 0 11 0.00 Adam 2⅔ 1 0 0 0 2 21 0.00 Rasmussen 1 0 0 0 0 2 16 0.00 Cleavinger 1⅓ 0 0 0 0 4 17 0.00 Armstrong 1⅓ 1 0 0 0 3 18 0.00 Raley 1⅔ 0 0 0 1 2 17 0.00 Kluber, L, 0-1 1 1 1 1 0 1 22 5.40

Cleveland IP H R ER BB SO NP ERA McKenzie 6⅔ 2 0 0 2 8 98 0.00 Karinchak 1⅔ 0 0 0 1 0 15 0.00 Stephan 1⅔ 0 0 0 0 2 18 0.00 Clase 1⅔ 0 0 0 0 1 17 0.00 Sandlin 0 0 0 1 1 19 0.00 Morgan 1⅓ 0 0 0 0 2 19 0.00 De Los Santos 1⅔ 1 0 0 1 0 26 0.00 Hentges, W, 1-0 3⅔ 3 0 0 0 6 35 0.00

Fairbanks pitched to 2 batters in the 6th

Inherited runners-scored – Adam 2-0, Kluber 1-0, Morgan 1-0. HBP – Adam (Rosario), Raley (Gonzalez).

Umpires – Home, Adam Hamari; First, Quinn Wolcott; Second, Ted Barrett; Third, Hunter Wendelstedt; Right, Doug Eddings; Left, Chad Whitson.

T – 4:57. A – 34,971 (34,788).