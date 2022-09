Major League Baseball box scores for Saturday, Sept. 10, 2022

San Francisco AB R H BI BB SO Avg. Wade Jr. 1b 5 0 1 0 0 1 .199 Yastrzemski cf-rf 5 0 1 0 0 2 .210 Davis 3b 4 0 0 0 0 1 .234 Pederson lf 3 1 2 0 0 1 .269 b-Dean ph-lf 0 0 0 0 1 0 .250 Crawford ss 4 0 1 0 0 1 .226 Villar 2b 4 2 2 2 0 1 .228 González rf 2 0 0 0 0 0 .250 a-Brinson ph-cf 2 0 0 0 0 1 .208 La Stella dh 3 1 1 0 1 1 .239 Bart c 4 1 3 2 0 0 .233 Totals 36 5 11 4 2 9

Chicago AB R H BI BB SO Avg. McKinstry 2b 3 0 0 0 1 1 .169 Hoerner ss 4 1 1 0 0 0 .287 Suzuki rf 4 0 0 0 0 1 .261 Happ lf 4 0 2 1 0 1 .274 Ortega dh 4 0 1 0 0 0 .230 Higgins c 4 0 0 0 0 1 .222 Rivas 1b 4 1 2 0 0 1 .245 Bote 3b 3 0 1 0 0 1 .238 Morel cf 3 0 0 0 0 2 .244 Totals 33 2 7 1 1 8

San Francisco 040 000 010 5 11 1 Chicago 110 000 000 2 7 0

a-grounded out for González in the 6th. b-walked for Pederson in the 8th.

E – Villar (3). LOB – San Francisco 6, Chicago 5. 2B – Pederson (18), Villar (4), Bart (6), Happ 2 (38). 3B – Rivas (2). HR – Bart (11), off Stroman; Villar (5), off Rucker. RBIs – Villar 2 (14), Bart 2 (23), Happ (65).

Runners left in scoring position – San Francisco 3 (Yastrzemski 2, González); Chicago 2 (Ortega 2). RISP – San Francisco 2 for 10; Chicago 1 for 3.

Runners moved up – González, Suzuki. LIDP – Wade Jr., Higgins. GIDP – Crawford.

DP – San Francisco 1 (Wade Jr.); Chicago 2 (McKinstry, Hoerner, Rivas; McKinstry, Rivas, McKinstry).

San Francisco IP H R ER BB SO NP ERA Webb, W, 13-8 7⅔ 6 2 2 0 6 102 2.88 Brebbia, H, 17 1⅔ 0 0 0 1 1 18 2.93 Doval, S, 21-24 1⅔ 1 0 0 0 1 10 2.64

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Stroman, L, 3-7 4⅔ 7 4 4 1 4 80 3.91 Newcomb 3⅔ 1 0 0 0 3 35 9.13 Rucker 1⅔ 1 1 1 1 1 14 4.37 J.Estrada 1⅔ 2 0 0 0 1 20 4.91

WP – Stroman, J.Estrada.

Umpires – Home, Jeremy Riggs; First, Quinn Wolcott; Second, Alan Porter; Third, Mark Wegner.

T – 2:43. A – 40,086 (41,649).