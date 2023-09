Major League Baseball box scores for Saturday, Sept. 3, 2023

Los Angeles AB R H BI BB SO Avg. Schanuel 1b 3 1 0 0 2 0 .273 Ohtani dh 2 0 0 0 3 0 .306 Drury 2b 5 0 0 0 0 1 .266 Moustakas 3b 4 0 2 0 0 1 .246 Rengifo rf 3 0 1 1 0 0 .258 Moniak cf 2 0 0 0 0 1 .275 a-Grichuk ph-cf-lf 1 0 0 0 1 0 .171 O'Hoppe c 4 0 0 0 0 1 .216 Cabbage lf 2 0 1 0 0 0 .209 b-Escobar ph 1 0 1 0 0 0 .233 1-Velazquez pr-cf 0 0 0 0 0 0 .173 d-Stefanic ph 0 0 0 0 1 0 .190 Paris ss 2 0 1 0 1 0 .250 Totals 29 1 6 1 8 4

Oakland AB R H BI BB SO Avg. Kemp lf 4 0 1 0 0 0 .217 Gelof 2b 4 0 0 0 0 1 .260 Noda 1b 3 1 1 0 0 2 .239 Rooker dh 3 1 1 2 0 1 .244 Brown rf 3 0 1 0 0 0 .210 Diaz 3b 3 0 0 0 0 2 .243 Butler cf 2 0 0 0 0 0 .222 c-Ruiz ph-cf 1 0 0 0 0 0 .250 Soderstrom c 3 0 0 0 0 1 .159 Langeliers c 0 0 0 0 0 0 .205 Allen ss 3 0 1 0 0 1 .212 Totals 29 2 5 2 0 8

Los Angeles 100 000 000 1 6 0 Oakland 000 200 00x 2 5 0

a-flied out for Moniak in the 6th. b-singled for Cabbage in the 7th. c-grounded out for Butler in the 7th. d-walked for Velazquez in the 9th.

1-ran for Escobar in the 7th.

LOB – Los Angeles 11, Oakland 3. 2B – Brown (14). HR – Rooker (23), off Canning. RBIs – Rengifo (47), Rooker 2 (57). SB – Rengifo (6), Paris (1), Velazquez (13). CS – Velazquez (3). SF – Rengifo. S – Paris.

Runners left in scoring position – Los Angeles 5 (Cabbage, Drury 2, Schanuel, Moniak); Oakland 1 (Butler). RISP – Los Angeles 1 for 13; Oakland 0 for 2.

Runners moved up – Paris, Schanuel. GIDP – Drury.

DP – Oakland 1 (Diaz, Gelof, Noda).

Los Angeles IP H R ER BB SO NP ERA Canning, L, 7-5 6 4 2 2 0 7 89 4.30 Loup 1 0 0 0 0 0 13 5.74 Wantz 1 1 0 0 0 1 16 4.38

Oakland IP H R ER BB SO NP ERA Blackburn, W, 4-4 5 4 1 1 3 4 86 3.81 Snead, H, 7 1 1 0 0 0 0 9 3.27 Patton, H, 3 ⅓ 1 0 0 2 0 16 5.91 Long, H, 5 ⅔ 0 0 0 0 0 7 5.19 Jiménez, H, 3 1 0 0 0 1 0 17 4.26 May, S, 16-19 1 0 0 0 2 0 10 4.03

Inherited runners-scored – Long 2-0. IBB – off Blackburn (Ohtani), off May (Ohtani).

Umpires – Home, Roberto Ortiz; First, Rob Drake; Second, Bill Miller; Third, Chad Whitson.

T – 2:31. A – 13,709 (46,847).