Major League Baseball box scores for Saturday, Sept. 9, 2023

Oakland AB R H BI BB SO Avg. Noda 1b 3 0 1 0 1 1 .234 d-C.Pérez ph 1 0 0 0 0 1 .231 Gelof 2b 4 1 2 2 1 2 .278 Brown rf 3 0 1 0 1 0 .214 e-Diaz ph 1 0 0 0 0 0 .238 Rooker dh 4 0 0 0 0 3 .240 Langeliers c 3 0 1 0 0 0 .204 Butler cf 3 0 0 0 0 1 .236 b-Ruiz ph-cf 1 0 1 0 0 0 .254 K.Smith 3b 3 0 1 0 1 2 .210 Kemp lf 2 1 0 0 1 1 .214 c-Díaz ph 1 0 0 0 0 0 .229 Allen ss 3 0 0 0 1 0 .208 Totals 32 2 7 2 6 11

Texas AB R H BI BB SO Avg. Semien 2b 4 0 0 0 0 0 .276 Seager ss 4 0 0 0 0 1 .335 Grossman rf 1 2 0 0 3 1 .232 Carter rf 0 0 0 0 0 0 .333 Garver dh 1 1 1 0 2 0 .285 Lowe 1b 3 0 1 1 1 1 .277 Duran lf 3 0 1 0 0 1 .277 Jankowski lf 0 0 0 0 0 0 .266 a-Ornelas ph-3b 1 0 0 0 0 0 .000 Taveras cf 4 0 2 1 0 1 .268 J.Smith 3b-lf 3 0 0 0 1 1 .185 Hedges c 4 0 0 0 0 0 .133 Totals 28 3 5 2 7 6

Oakland 000 000 200 2 7 0 Texas 000 002 10x 3 5 0

a-lined out for Jankowski in the 7th. b-singled for Butler in the 8th. c-grounded out for Kemp in the 9th. d-struck out for Noda in the 9th. e-grounded out for Brown in the 9th.

LOB – Oakland 10, Texas 9. 2B – Langeliers (17). HR – Gelof (11), off Stratton. RBIs – Gelof 2 (25), Lowe (72), Taveras (60). SB – Kemp (13).

Runners left in scoring position – Oakland 3 (Diaz, Langeliers 2); Texas 5 (Hedges 2, Lowe, Ornelas 2). RISP – Oakland 1 for 6; Texas 2 for 6.

GIDP – Kemp, Lowe.

DP – Oakland 1 (Allen, Noda); Texas 1 (Semien, Lowe).

Oakland IP H R ER BB SO NP ERA Newcomb 4 1 0 0 2 5 62 0.75 Muller 2 4 2 2 2 1 56 7.66 Erceg, L, 3-4 ⅔ 0 1 1 3 0 29 5.55 F.Pérez 1⅓ 0 0 0 0 0 18 6.00

Texas IP H R ER BB SO NP ERA Eovaldi 2⅓ 3 0 0 2 3 47 2.90 M.Pérez 2⅔ 1 0 0 1 3 46 4.78 Stratton 1⅔ 1 2 2 1 3 39 2.70 W.Smith, W, 2-5 1⅓ 2 0 0 0 1 17 3.76 Chapman, S, 3-6 1 0 0 0 2 1 22 3.04

Inherited runners-scored – F.Pérez 3-1, M.Pérez 2-0. HBP – Newcomb (Garver), Stratton (Langeliers). WP – F.Pérez, M.Pérez.

Umpires – Home, Alfonso Marquez; First, Doug Eddings; Second, Lance Barrett; Third, Ryan Wills.

T – 3:04. A – 34,166 (40,000).