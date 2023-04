Major League Baseball box scores for Sunday, April 16, 2023

New York AB R H BI BB SO Avg. Nimmo cf 4 0 1 0 1 1 .286 Marte rf 4 0 0 0 1 1 .255 Lindor ss 4 1 1 1 1 0 .246 Alonso 1b 4 1 1 1 1 2 .267 Canha dh 3 0 0 0 1 1 .192 1-Locastro pr-dh 0 0 0 0 0 0 .000 a-Vogelbach ph-dh 1 0 0 0 0 0 .174 Pham lf 3 1 1 1 1 0 .281 McNeil 2b 3 0 1 0 1 1 .218 Escobar 3b 4 1 1 0 0 0 .125 Álvarez c 4 0 0 0 0 0 .067 Totals 34 4 6 3 7 6

Oakland AB R H BI BB SO Avg. Ruiz cf 6 0 1 1 0 2 .308 Kemp lf 4 0 0 0 1 0 .179 Rooker dh 4 0 2 0 1 1 .333 Laureano rf 4 0 0 0 1 1 .218 J.Peterson 3b 3 1 0 0 2 1 .204 Díaz 2b 4 1 1 0 1 0 .189 2-Wade pr 0 0 0 0 0 0 .000 Langeliers c 4 0 2 2 0 0 .271 Noda 1b 4 0 2 0 1 1 .211 K.Smith ss 4 1 1 0 0 0 .136 b-Capel ph 1 0 0 0 0 0 .241 Totals 38 3 9 3 7 6

New York 010 001 001 1 4 6 0 Oakland 000 010 020 0 3 9 0

a-grounded out for Locastro in the 10th. b-grounded out for K.Smith in the 10th.

1-ran for Canha in the 9th. 2-ran for Díaz in the 10th.

LOB – New York 8, Oakland 14. 2B – Rooker (1), Langeliers (2). HR – Pham (2), off Sears; Lindor (4), off Sears; Alonso (8), off Jiménez. RBIs – Pham (6), Lindor (16), Alonso (14), Ruiz (8), Langeliers 2 (8). SB – K.Smith (1), Ruiz (4), J.Peterson (2), Locastro (4), Marte (7), Lindor (2).

Runners left in scoring position – New York 3 (Álvarez, Vogelbach 2); Oakland 9 (K.Smith 2, Díaz, Laureano 2, Ruiz 3, J.Peterson). RISP – New York 0 for 6; Oakland 2 for 19.

Runners moved up – Escobar, Álvarez, Díaz. GIDP – Escobar, Marte.

DP – New York 1 (Álvarez); Oakland 2 (K.Smith, Díaz, Noda; K.Smith, Díaz, Noda).

New York IP H R ER BB SO NP ERA Butto 5⅔ 5 1 1 4 2 83 1.80 Reyes, H, 1 2⅔ 1 0 0 0 2 26 0.00 Curtiss, BS, 0-1 1⅔ 2 2 2 2 1 30 3.24 Yacabonis, W, 1-0 1⅔ 1 0 0 1 1 19 0.00 Robertson, S, 4-4 1⅔ 0 0 0 0 0 10 0.00

Oakland IP H R ER BB SO NP ERA Sears 6⅔ 4 2 2 0 3 88 4.60 Lovelady 2⅔ 1 0 0 1 2 23 0.00 Jiménez, BS, 1-2 ⅓ 1 1 1 3 0 19 5.40 Moll, L, 0-2 1⅓ 0 1 0 0 1 9 3.18 Jackson ⅓ 0 0 0 3 0 20 1.12

Inherited runners-scored – Reyes 1-0, Moll 3-0, Jackson 1-1. HBP – Robertson (Langeliers). WP – Robertson, Jackson.

Umpires – Home, Clint Vondrak; First, Gabe Morales; Second, Dan Iassogna; Third, Scott Barry.

T – 3:03. A – 17,645 (46,847).