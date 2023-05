Major League Baseball box scores for Sunday, April 30, 2023

Cincinnati AB R H BI BB SO Avg. Newman 2b-ss 5 0 2 2 0 1 .230 Steer dh 4 0 1 0 0 0 .253 Fairchild lf 3 0 1 0 0 1 .217 India 2b 2 0 1 0 0 1 .287 Stephenson 1b-c 5 0 0 0 0 3 .276 Ramos rf 5 1 2 0 0 1 .409 Senzel cf-3b 4 2 2 1 0 1 .278 Reynolds 3b-1b 4 0 1 0 0 2 .250 Barrero ss 2 0 1 0 0 0 .225 a-Friedl ph-cf 2 1 1 0 0 1 .301 Casali c 1 0 0 0 1 1 .208 b-Fraley ph-lf 1 0 0 0 1 1 .234 Totals 38 4 12 3 2 13

Oakland AB R H BI BB SO Avg. Ruiz cf 3 0 1 1 1 0 .255 Laureano rf 4 0 2 0 0 2 .242 Rooker lf 2 2 2 2 0 0 .353 Aguilar 1b 4 1 2 2 0 1 .270 Pérez dh 2 0 0 0 0 1 .333 c-Noda ph-dh 1 0 0 0 1 1 .239 Langeliers c 4 0 0 0 0 2 .222 Diaz 2b 2 0 0 0 0 1 .242 d-Kemp ph-2b 2 0 0 0 0 0 .163 Peterson 3b 4 2 2 0 0 1 .200 Smith ss 2 0 0 0 0 1 .197 Totals 30 5 9 5 2 10

Cincinnati 010 003 000 4 12 1 Oakland 200 100 101 5 9 1

No outs when winning run scored.

a-singled for Barrero in the 6th. b-intentionally walked for Casali in the 6th. c-walked for Pérez in the 6th. d-grounded out for Diaz in the 6th.

E – Reynolds (1), Acevedo (1). LOB – Cincinnati 10, Oakland 8. 2B – Fairchild (3), Steer (6). HR – Senzel (2), off Waldichuk; Aguilar (5), off Lodolo; Rooker (9), off Lodolo. RBIs – Senzel (11), Newman 2 (10), Aguilar 2 (9), Rooker 2 (22), Ruiz (11). SB – Barrero (3). CS – Ruiz (1), India (1). SF – Rooker. S – Smith 2.

Runners left in scoring position – Cincinnati 7 (Steer, Senzel 2, Ramos 2, Fairchild 2); Oakland 4 (Kemp 2, Aguilar 2). RISP – Cincinnati 2 for 14; Oakland 2 for 6.

Runners moved up – Ramos.

Cincinnati IP H R ER BB SO NP ERA Lodolo 5⅔ 5 3 3 0 7 70 6.16 Sims, H, 1 1⅔ 0 0 0 1 2 23 0.00 Farmer, BS, 0-2 1⅔ 2 1 1 1 0 20 4.15 Law, L, 0-4 1⅔ 1 1 1 0 1 19 4.15 Alex.Díaz ⅔ 1 0 0 0 0 6 3.00

Oakland IP H R ER BB SO NP ERA Waldichuk 5 6 3 3 1 7 91 7.26 Acevedo, BS, 0-2 ⅓ 2 1 1 1 0 9 10.80 Oller 1⅓ 2 0 0 0 2 19 8.53 Moll 0 0 0 0 2 9 3.48 Jackson, W, 2-1 1⅔ 2 0 0 0 2 20 2.13 Alex.Díaz pitched to 1 batters in the 9th ⅔

Inherited runners-scored – Sims 1-0, Alex.Díaz 2-1, Acevedo 2-2. IBB – off Acevedo (Fraley). HBP – Lodolo (Ruiz), Waldichuk (Steer), Sims (Rooker), Alex.Díaz (Ruiz). WP – Alex.Díaz.

Umpires – Home, John Libka; First, Edwin Jimenez; Second, James Hoye; Third, D.J. Reyburn.

T – 2:48. A – 18,271 (46,847).