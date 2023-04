Major League Baseball box scores for Sunday, April 9, 2023

Kansas City AB R H BI BB SO Avg. Melendez c 4 0 0 0 0 2 .152 Witt Jr. ss 4 0 0 0 0 1 .143 Pasquantino 1b 3 1 2 0 0 1 .258 Perez dh 4 0 1 1 0 1 .265 Massey 2b 2 0 0 0 0 1 .154 a-Duffy ph-3b 2 0 1 0 0 0 .500 Isbel cf 3 0 0 0 0 0 .160 Reyes lf 3 0 0 0 0 3 .100 Eaton lf 0 0 0 0 0 0 .000 Lopez 3b-2b 3 0 1 0 0 0 .188 Bradley Jr. rf 3 0 0 0 0 1 .118 Totals 31 1 5 1 0 10

San Francisco AB R H BI BB SO Avg. Estrada 2b 4 0 0 0 0 1 .364 Flores 1b-3b 4 1 1 1 0 1 .294 Conforto rf 3 1 1 2 0 0 .250 Davis dh 2 0 0 0 0 1 .348 b-Pederson ph-dh 1 0 0 0 1 0 .233 Villar 3b 2 0 1 0 0 1 .250 c-Wade Jr. ph-1b 1 0 0 0 0 1 .250 Crawford ss 3 0 0 0 0 1 .179 Wynns c 2 0 0 0 0 2 .000 d-Sabol ph-c 1 0 0 0 0 1 .185 Ramos lf 3 0 1 0 0 1 .333 Yastrzemski lf 0 0 0 0 0 0 .242 Johnson cf 3 1 1 0 0 1 .250 Totals 29 3 5 3 1 11

Kansas City 000 100 000 1 5 0 San Francisco 000 000 03x 3 5 1

a-singled for Massey in the 7th. b- for Davis in the 7th. c-struck out for Villar in the 7th. d-struck out for Wynns in the 7th.

E – Sabol (2). LOB – Kansas City 4, San Francisco 4. 2B – Pasquantino (3), Lopez (1), Flores (2). HR – Conforto (3), off Yarbrough. RBIs – Perez (5), Flores (3), Conforto 2 (6). SB – Conforto (1).

Runners left in scoring position – Kansas City 3 (Witt Jr., Reyes 2); San Francisco 2 (Davis, Johnson). RISP – Kansas City 1 for 6; San Francisco 1 for 3.

Runners moved up – Isbel. GIDP – Duffy.

DP – San Francisco 1 (Estrada, Crawford, Wade Jr.).

Kansas City IP H R ER BB SO NP ERA Bubic 6⅔ 2 0 0 0 9 76 1.64 Hernández, H, 1 0 0 0 1 1 16 2.45 Yarbrough, L, 0-1, BS, 0-1 1⅓ 3 3 3 0 1 23 7.94

San Francisco IP H R ER BB SO NP ERA DeSclafani 6⅓ 3 1 1 0 7 88 0.73 Alexander 1 0 0 0 1 13 0.00 Ta.Rogers 1 0 0 0 1 13 6.75 Brebbia, W, 1-0 ⅓ 0 0 0 0 1 5 2.45 Ty.Rogers, S, 1-1 1⅔ 0 0 0 0 0 6 0.00

Inherited runners-scored – Yarbrough 1-0, Alexander 1-0, Brebbia 1-0. HBP – Bubic (Conforto).

Umpires – Home, Dan Iassogna; First, Scott Barry; Second, Clint Vondrak; Third, Adam Beck.

T – 2:15. A – 30,207 (41,915).