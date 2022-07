Major League Baseball box scores for Sunday, July 24, 2022

Texas AB R H BI BB SO Avg. Semien 2b-ss 4 0 1 1 1 0 .244 Seager ss 3 2 1 1 0 0 .250 Culberson 2b 2 0 0 0 0 1 .253 Lowe 1b 6 0 0 0 0 4 .269 Heim c 4 3 3 1 1 0 .270 García rf 4 3 4 3 1 0 .248 Taveras cf 5 1 3 1 0 0 .340 Calhoun lf 4 1 2 2 0 1 .223 Duran dh 3 1 1 1 0 0 .263 a-Solak ph-dh 2 0 0 0 0 0 .203 Smith 3b 5 0 1 1 0 2 .206 Totals 42 11 16 11 3 8

Oakland AB R H BI BB SO Avg. Allen 2b-ss 4 0 1 1 0 0 .200 c-Brown ph-lf 1 0 0 0 0 0 .227 Laureano cf 3 0 0 0 0 0 .230 Bolt cf 2 1 1 0 0 0 .204 Murphy dh 3 2 2 1 2 0 .245 Pinder lf-3b 5 2 2 3 0 1 .246 Andrus ss 3 0 1 0 0 1 .229 Kemp 2b 2 1 1 1 0 0 .203 Piscotty rf 5 1 2 2 0 1 .198 Garcia 1b 3 1 0 0 2 1 .313 Vogt c 4 0 0 0 0 1 .148 Neuse 3b 3 0 1 0 0 2 .227 b-Machín ph-ss 1 0 1 0 0 0 .224 Totals 39 8 12 8 4 7

Texas 301 061 000 11 16 0 Oakland 000 010 043 8 12 1

a-flied out for Duran in the 6th. b-singled for Neuse in the 8th. c-flied out for Allen in the 8th.

E – Machín (2). LOB – Texas 10, Oakland 8. 2B – Heim 3 (14), Semien (18), Taveras (11), Murphy (23), Pinder (14). HR – García (17), off Blackburn; Seager (23), off Blackburn; Piscotty (3), off Richards; Murphy (11), off Martin; Pinder (8), off Martin; Kemp (3), off Martin. RBIs – Heim (35), García 3 (58), Taveras (18), Seager (53), Calhoun 2 (43), Duran (9), Smith (11), Semien (46), Allen (6), Pinder 3 (29), Piscotty 2 (10), Murphy (40), Kemp (16). SB – García (14), Taveras (6). SF – Semien.

Runners left in scoring position – Texas 6 (Calhoun, Solak 4, Seager); Oakland 4 (Garcia, Brown, Andrus, Laureano). RISP – Texas 8 for 14; Oakland 2 for 9.

Runners moved up – Allen, Kemp.

Texas IP H R ER BB SO NP ERA Pérez, W, 8-2 7⅔ 4 1 1 3 6 99 2.59 Richards ⅓ 4 4 4 1 0 23 5.35 Leclerc 1 0 0 0 0 9 5.28 Martin 1⅔ 3 3 3 0 1 22 3.38

Oakland IP H R ER BB SO NP ERA Blackburn, L, 6-6 4⅓ 10 10 10 2 5 85 4.35 McKay 2 4 1 1 0 2 46 6.75 Pruitt 2⅔ 2 0 0 1 1 32 4.33

Inherited runners-scored – Leclerc 1-0, McKay 2-2. HBP – Blackburn 2 (Seager,Calhoun). WP – Pérez.

Umpires – Home, Lance Barksdale; First, Nic Lentz; Second, Nestor Ceja; Third, Ted Barrett.

T – 3:22. A – 9,835 (46,847).