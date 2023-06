Major League Baseball box scores for Sunday, June 4

Oakland AB R H BI BB SO Avg. Ruiz cf 4 1 1 1 0 0 .267 Noda 1b 3 0 0 0 1 2 .234 Laureano rf 4 1 2 2 0 1 .226 Bleday lf 3 0 0 0 0 0 .211 b-Bride ph 0 0 0 0 0 0 .167 c-Kemp ph 1 0 0 0 0 0 .149 Rooker dh 3 0 0 0 0 2 .256 d-Brown ph 1 0 0 0 0 1 .159 Díaz 2b 4 0 0 0 0 2 .179 Peterson 3b 3 1 1 0 0 0 .197 Langeliers c 3 1 1 0 0 1 .217 Allen ss 3 1 1 1 0 0 .204 Totals 32 5 6 4 1 9

Miami AB R H BI BB SO Avg. Arraez 2b 4 1 2 1 1 0 .392 De La Cruz lf 5 1 2 0 0 1 .299 Sánchez rf 4 0 0 0 1 2 .302 Cooper dh 4 2 2 3 0 0 .242 Gurriel 1b 4 1 3 1 0 0 .291 Segura 3b 3 0 0 0 1 0 .191 Wendle ss 4 1 1 0 0 0 .219 Stallings c 3 0 1 1 0 1 .161 1-Fortes pr-c 0 1 0 0 0 0 .241 Davis cf 3 0 1 0 0 1 .303 a-Soler ph 1 0 0 0 0 1 .245 Hampson cf 0 0 0 0 0 0 .239 Totals 35 7 12 6 3 6

Oakland 005 000 000 5 6 0 Miami 010 130 02x 7 12 1

a-pinch hit for Davis in the 8th. b- for Bleday in the 9th. c-flied out for Bride in the 9th. d-struck out for Rooker in the 9th.

1-ran for Stallings in the 8th.

E – Alcantara (3). LOB – Oakland 1, Miami 8. 2B – Laureano (9), Cooper (6), Gurriel (6), Davis (2), Wendle (5). 3B – Gurriel (3). HR – Cooper (6), off Blackburn. RBIs – Allen (3), Ruiz (25), Laureano 2 (15), Gurriel (13), Stallings (8), Cooper 3 (23), Arraez (27). SB – Peterson (6). SF – Stallings.

Runners left in scoring position – Oakland 0; Miami 4 (Sánchez, Cooper, Stallings, De La Cruz). RISP – Oakland 4 for 5; Miami 4 for 14.

GIDP – Bleday.

DP – Miami 1 (Wendle, Gurriel).

Oakland IP H R ER BB SO NP ERA Blackburn 5⅔ 7 5 5 2 3 85 6.00 Waldichuk 1 2 0 0 1 0 34 7.22 Pruitt, L, 1-3 2 2 1 0 1 16 3.78 Moll 1 0 0 0 2 10 4.35

Miami IP H R ER BB SO NP ERA Alcantara 7⅔ 6 5 5 0 7 89 5.07 Scott, W, 4-1 1⅔ 0 0 0 1 0 14 3.21 Floro, S, 6-8 1⅔ 0 0 0 0 2 14 4.32

Inherited runners-scored – Pruitt 1-0, Moll 2-2. PB – Langeliers (2).

Umpires – Home, Alfonso Marquez; First, Ramon De Jesus; Second, Lance Barrett; Third, Doug Eddings.

T – 2:36. A – 12,507 (37,446).