Major League Baseball box scores for Sunday, June 5, 2022

Boston AB R H BI BB SO Avg. Duran dh 4 1 1 0 0 3 .308 Hernández cf 4 0 1 0 0 0 .210 Devers 3b 3 2 2 2 1 0 .341 Bogaerts ss 4 1 0 0 0 1 .323 Verdugo lf 4 0 1 0 0 0 .246 Story 2b 4 0 0 0 0 3 .230 Cordero rf 4 1 1 3 0 0 .247 Vázquez c 4 0 0 0 0 1 .282 Dalbec 1b 4 0 1 0 0 2 .179 Totals 35 5 7 5 1 10

Oakland AB R H BI BB SO Avg. Pinder lf 4 1 1 0 0 1 .246 Andrus ss 4 0 1 0 0 1 .244 Lowrie dh 4 0 1 0 0 0 .220 Laureano rf 4 0 1 1 0 0 .247 Bethancourt c 4 1 1 0 0 2 .228 Brown 1b 4 0 1 0 0 1 .204 Neuse 2b 2 0 0 0 0 1 .228 a-Kemp ph-2b 1 0 1 1 1 0 .238 Smith 3b 3 0 0 0 0 1 .189 b-Barrera ph 1 0 0 0 0 1 .237 Pache cf 3 0 0 0 0 1 .167 Totals 34 2 7 2 1 9

Boston 100 003 010 5 7 0 Oakland 100 000 001 2 7 1

a-walked for Neuse in the 7th. b-struck out for Smith in the 9th.

E – Smith (3). LOB – Boston 4, Oakland 6. 2B – Dalbec (4), Pinder (8), Laureano (6), Bethancourt (7). HR – Cordero (3), off Montas; Devers (12), off Puk. RBIs – Devers 2 (31), Cordero 3 (18), Laureano (5), Kemp (9).

Runners left in scoring position – Boston 3 (Cordero 2, Hernández); Oakland 3 (Smith 2, Bethancourt). RISP – Boston 3 for 10; Oakland 2 for 7.

Runners moved up – Brown.

Boston IP H R ER BB SO NP ERA Hill, W, 2-3 6⅔ 3 1 1 0 5 78 4.40 Schreiber, H, 6 1⅔ 1 0 0 1 2 18 1.17 Danish 1⅔ 1 0 0 0 1 14 3.48 Brasier 1⅔ 2 1 1 0 1 25 5.59

Oakland IP H R ER BB SO NP ERA Montas, L, 2-6 6⅔ 6 4 1 1 7 104 3.06 Jackson 1⅔ 0 0 0 0 2 17 3.52 Puk 1⅔ 1 1 1 0 1 13 1.57 Jiménez 1⅔ 0 0 0 0 0 11 3.74

Inherited runners-scored – Schreiber 1-0.

Umpires – Home, Jim Reynolds; First, Alex Tosi; Second, Todd Tichenor; Third, John Libka.

T – 3:01. A – 12,084 (46,847).