Major League Baseball box scores for Thursday, Aug. 24, 2023

Oakland AB R H BI BB SO Avg. Noda 1b 5 1 1 0 0 2 .232 Gelof 2b 4 1 1 2 0 1 .294 Brown rf 4 1 1 0 0 1 .217 Rooker dh 4 1 1 1 0 0 .245 Kemp lf 4 2 2 1 0 0 .217 Langeliers c 4 2 2 4 0 0 .208 Butler cf 3 0 1 0 0 0 .244 Bride 3b 3 0 0 0 1 1 .160 Allen ss 4 0 0 0 0 1 .195 Totals 35 8 9 8 1 6

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Anderson ss 5 0 2 0 0 1 .242 Benintendi lf 5 2 2 2 0 0 .277 Robert Jr. cf 5 1 1 2 0 1 .265 E.Jiménez dh 4 0 1 0 0 0 .274 Vaughn 1b 3 0 2 0 0 0 .256 Moncada 3b 4 0 1 0 0 1 .232 Andrus 2b 3 1 1 1 0 0 .239 b-Sheets ph 0 0 0 0 0 0 .214 c-Sosa ph-2b 1 0 1 0 0 0 .157 Thompson rf 2 0 0 0 0 1 .207 a-Colás ph-rf 1 0 0 0 1 1 .227 Lee c 4 1 1 0 0 1 .250 Totals 37 5 12 5 1 6

Oakland 000 302 210 8 9 1 Chicago 100 040 000 5 12 1

a-intentionally walked for Thompson in the 6th. b- for Andrus in the 8th. c-singled for Sheets in the 8th.

E – Waldichuk (4), Lee (1). LOB – Oakland 2, Chicago 7. 2B – Kemp (13), Anderson (13). HR – Langeliers 2 (15), off Scholtens; Rooker (22), off Scholtens; Gelof (10), off Lambert; Kemp (4), off Ramsey; Benintendi (4), off Waldichuk; Andrus (5), off Waldichuk; Robert Jr. (34), off Waldichuk. RBIs – Langeliers 4 (45), Rooker (55), Gelof 2 (19), Kemp (24), Benintendi 2 (37), Andrus (35), Robert Jr. 2 (69). CS – Bride (1).

Runners left in scoring position – Oakland 1 (Noda); Chicago 3 (Robert Jr., Lee, Colás). RISP – Oakland 2 for 4; Chicago 1 for 7.

Runners moved up – Bride, Allen, Andrus. GIDP – Andrus, Moncada.

DP – Oakland 2 (Gelof, Allen, Noda; Allen, Noda).

Oakland IP H R ER BB SO NP ERA Waldichuk 5 8 5 5 0 4 86 6.05 Erceg, W, 3-3 1 1 0 0 1 0 16 6.57 D.Jiménez, H, 1 1 0 0 0 0 0 7 5.40 Patton, H, 2 ⅔ 1 0 0 0 1 9 4.70 Snead, H, 5 ⅓ 1 0 0 0 1 6 1.93 May, S, 14-17 1 1 0 0 0 0 9 4.25

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Scholtens 5⅔ 6 5 5 0 4 91 4.15 Lambert, L, 2-3 1⅓ 2 2 2 0 1 25 5.71 Ramsey 1 1 1 1 0 0 12 4.82 Navarro 1 0 0 0 1 1 13 3.86

Inherited runners-scored – Snead 1-0. IBB – off Erceg (Colás). HBP – Scholtens (Butler), Erceg (Vaughn).

Umpires – Home, Ben May; First, Larry Vanover; Second, Nate Tomlinson; Third, David Rackley.

T – 2:41. A – 13,247 (40,241).