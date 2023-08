Major League Baseball box scores for Thursday, Aug. 3, 2023

Oakland AB R H BI BB SO Avg. Bride dh 2 0 1 0 0 0 .200 a-Brown ph-dh 2 0 0 0 0 0 .209 Gelof 2b 4 1 2 1 0 0 .242 Laureano rf 3 0 0 0 1 0 .213 Rooker lf 4 0 0 0 0 1 .242 Díaz ss 3 0 1 0 0 1 .208 d-Thomas ph 1 0 0 0 0 1 .257 Diaz 3b 2 0 0 0 1 0 .246 Bleday cf 3 0 0 0 0 2 .206 Langeliers c 3 0 0 0 0 2 .201 Soderstrom 1b 3 1 1 1 0 1 .200 Totals 30 2 5 2 2 8

Los Angeles AB R H BI BB SO Avg. Betts rf 4 1 1 0 0 0 .281 Freeman 1b 5 1 3 1 0 1 .341 Smith dh 5 1 1 1 0 2 .273 Rosario 2b 4 1 1 2 0 0 .353 c-Heyward ph-cf 0 1 0 0 1 0 .248 Muncy 3b 0 1 0 0 2 0 .193 b-Peralta ph-lf 2 0 1 1 0 0 .273 Taylor lf-3b 5 0 2 1 0 3 .219 Hernández cf-2b 4 1 2 0 1 0 .333 Rojas ss 4 0 2 2 0 1 .221 Barnes c 3 1 1 0 0 0 .122 Totals 36 8 14 8 4 7

Oakland 000 001 010 2 5 2 Los Angeles 011 004 02x 8 14 0

a-grounded out for Bride in the 6th. b-singled for Muncy in the 6th. c-walked for Rosario in the 8th. d-struck out for Díaz in the 9th.

E – Díaz (4), Laureano (5). LOB – Oakland 3, Los Angeles 11. 2B – Bride (2), Díaz (12), Freeman 2 (40), Hernández (3), Rojas 2 (13), Rosario (2). HR – Gelof (5), off Sheehan; Soderstrom (1), off Sheehan; Freeman (22), off Neal. RBIs – Gelof (8), Soderstrom (3), Rojas 2 (15), Smith (54), Rosario 2 (5), Peralta (38), Freeman (76), Taylor (35). S – Barnes.

Runners left in scoring position – Oakland 2 (Diaz, Gelof); Los Angeles 7 (Barnes 2, Smith, Taylor 2, Rosario 2). RISP – Oakland 0 for 3; Los Angeles 6 for 17.

Runners moved up – Peralta. GIDP – Bleday, Rooker, Hernández, Rojas.

DP – Oakland 2 (Díaz, Gelof, Soderstrom; Diaz, Soderstrom); Los Angeles 2 (Muncy, Rosario, Freeman; Rosario, Rojas, Freeman).

Oakland IP H R ER BB SO NP ERA Sears, L, 2-8 5⅔ 6 2 2 3 5 95 4.07 Erceg 1⅔ 6 4 4 0 1 18 6.40 Neal 2⅔ 2 2 2 1 1 23 8.44

Los Angeles IP H R ER BB SO NP ERA Urías, W, 8-6 5⅔ 3 0 0 1 5 68 4.69 Sheehan, S, 1-1 4⅔ 2 2 2 1 3 56 5.63

HBP – Sears 2 (Betts,Muncy).

Umpires – Home, Lance Barksdale; First, Dan Merzel; Second, Ryan Additon; Third, Will Little.

T – 2:28. A – 52,624 (56,000).