Major League Baseball box scores for Thursday, Aug. 31, 2023

San Francisco AB R H BI BB SO Avg. Wade Jr. 1b 5 1 0 0 0 0 .250 Estrada 2b 5 1 2 0 0 3 .275 Haniger lf-rf 4 0 1 0 1 2 .224 Pederson dh 4 1 2 1 0 0 .246 b-DeJong ph-dh 1 0 0 0 0 0 .115 Yastrzemski rf 3 2 2 2 1 0 .236 c-Slater ph-cf 1 0 0 0 0 0 .265 Davis 3b 4 1 0 0 0 0 .246 Meckler cf-lf 4 1 1 1 0 2 .262 Sabol c 4 0 2 1 0 1 .246 Schmitt ss 3 0 0 1 0 2 .198 Totals 38 7 10 6 2 10

San Diego AB R H BI BB SO Avg. Kim 2b 5 0 1 1 0 0 .277 Soto lf 2 1 0 0 2 1 .261 Machado 3b 4 0 0 0 0 1 .247 Tatis Jr. rf 4 0 2 0 0 0 .265 Bogaerts ss 3 0 0 0 1 2 .258 Carpenter dh 0 0 0 0 2 0 .174 a-Cooper ph-dh 2 0 1 1 0 1 .283 Sánchez c 4 0 1 0 0 2 .220 Batten 1b 3 0 1 0 1 0 .364 Grisham cf 3 0 0 0 0 0 .198 d-Azocar ph 1 1 1 0 0 0 .271 Totals 31 2 7 2 6 7

San Francisco 006 010 000 7 10 0 San Diego 000 000 011 2 7 3

a-struck out for Carpenter in the 6th. b-flied out for Pederson in the 9th. c-grounded out for Yastrzemski in the 9th. d-doubled for Grisham in the 9th.

E – Machado (6), Batten 2 (2). LOB – San Francisco 7, San Diego 9. 2B – Sabol (9), Cooper (5), Azocar (4). 3B – Haniger (1). HR – Yastrzemski (12), off Waldron. RBIs – Pederson (44), Yastrzemski 2 (34), Meckler (3), Sabol (38), Schmitt (27), Cooper (6), Kim (52). SF – Schmitt.

Runners left in scoring position – San Francisco 4 (Wade Jr., Davis 2, Slater); San Diego 7 (Grisham, Cooper 2, Sánchez 3, Kim). RISP – San Francisco 4 for 10; San Diego 3 for 11.

Runners moved up – Grisham. GIDP – Soto, Grisham, Tatis Jr..

DP – San Francisco 3 (Schmitt, Estrada, Wade Jr.; Estrada, Schmitt, Wade Jr.; Estrada, Schmitt, Wade Jr.).

San Francisco IP H R ER BB SO NP ERA Junis 4 0 0 0 1 3 58 3.87 Manaea, W, 5-5 3⅓ 3 1 1 5 2 86 4.96 Walker ⅔ 2 0 0 0 2 16 2.16 Alexander 1 2 1 1 0 0 7 4.57

San Diego IP H R ER BB SO NP ERA Avila, L, 0-2 3 6 6 1 2 5 77 2.67 Waldron 5 3 1 1 0 4 76 4.91 Kerr 1 1 0 0 0 1 16 5.87

Inherited runners-scored – Walker 1-1. HBP – Junis (Soto). WP – Junis, Manaea, Alexander.

Umpires – Home, Doug Eddings; First, Lance Barrett; Second, Ryan Blakney; Third, Ryan Wills.

T – 2:51. A – 36,639 (40,222).