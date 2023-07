Major League Baseball box scores for Thursday, July 20, 2023

Arizona AB R H BI BB SO Avg. Perdomo ss 4 0 0 0 0 1 .274 Marte 2b 4 0 1 0 0 2 .282 Carroll lf 3 2 1 1 1 2 .283 Walker 1b 3 1 0 0 0 3 .263 Canzone dh 4 1 1 3 0 2 .133 Rivera 3b 3 1 2 1 1 1 .290 McCarthy rf 4 0 1 0 0 2 .254 Kelly c 3 0 0 0 0 1 .182 a-Gurriel Jr. ph 1 0 0 0 0 0 .263 Thomas cf 4 0 0 0 0 1 .230 Totals 33 5 6 5 2 15

Atlanta AB R H BI BB SO Avg. Acuña Jr. rf 4 0 1 0 0 0 .332 Albies 2b 3 1 0 0 1 1 .261 Riley 3b 4 2 2 3 0 0 .268 Olson 1b 4 2 2 3 0 1 .258 d'Arnaud c 4 0 0 0 0 1 .257 Ozuna dh 3 0 0 0 0 0 .237 Rosario lf 3 0 0 0 0 2 .251 Arcia ss 3 1 1 1 0 0 .291 Harris II cf 3 1 2 0 0 0 .268 Totals 31 7 8 7 1 5

Arizona 000 000 410 5 6 0 Atlanta 000 001 24x 7 8 0

a-flied out for Kelly in the 9th.

LOB – Arizona 4, Atlanta 1. 2B – Harris II 2 (13). 3B – Marte (5), Riley (1). HR – Canzone (1), off Strider; Rivera (3), off Strider; Carroll (19), off Yates; Arcia (9), off Gallen; Olson (31), off Gallen; Riley (20), off Castro; Olson (32), off K.Nelson. RBIs – Canzone 3 (4), Rivera (22), Carroll (51), Arcia (32), Olson 3 (80), Riley 3 (56). SB – Carroll (29). CS – Harris II (2).

Runners left in scoring position – Arizona 2 (Thomas, Canzone); Atlanta 0. RISP – Arizona 1 for 6; Atlanta 2 for 3.

Arizona IP H R ER BB SO NP ERA Gallen 7⅔ 5 3 3 0 5 99 3.18 Castro, L, 5-4, BS, 7-10 2 3 3 1 0 16 3.82 K.Nelson ⅓ 1 1 1 0 0 7 2.97

Atlanta IP H R ER BB SO NP ERA Strider 6⅔ 4 4 4 1 13 100 3.78 Heller 1⅔ 0 0 0 0 0 7 3.00 Yates, W, 4-0 1⅔ 1 1 1 0 2 16 3.47 Iglesias, S, 17-19 1⅔ 1 0 0 1 0 22 4.08

HBP – Strider (Walker).

Umpires – Home, Brian O'Nora; First, Edwin Jimenez; Second, Pat Hoberg; Third, Nestor Ceja.

T – 2:29. A – 38,791 (41,149).